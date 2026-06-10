'양규 장군' 지승현, 밀양서 '5도2촌' 생활..텃밭 가꾸며 자급자족 "꿈 이뤄"(편스토랑)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지승현이 자급자곡 밀양살이를 공개한다.

Advertisement

11일(목) 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 신입 편셰프 지승현이 첫 등장한다. 2023년 KBS '고려거란전쟁'에서 구국 영웅 양규장군으로 분해 강렬한 존재감을 남긴 '명품배우' 지승현. 앞서 '편스토랑' 제작진이 "첫 촬영부터 반전폭발"이라며 "기대해도 좋다"라고 자신한 지승현인 만큼, 그가 어떤 먹고 사는 일상을 공개할지 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 지승현의 VCR은 고즈넉한 분위기의 시골 마을에서 시작돼 궁금증을 자아냈다. 그도 그럴 것이 지승현은 특유의 신뢰감 넘치는 목소리로 KBS '역사스페셜' MC로 활약하는 등 '지적인 도시 남자'의 이미지를 갖고 있기 때문. 하지만 지승현은 아침부터 고로쇠 수액을 벌컥벌컥 마시는 등 흡사 '新 자연인' 같은 모습으로 충격을 선사했다.

이에 대해 지승현은 "5도 2촌의 꿈을 이뤘다"라고 말했다. '5도 2촌'은 5일은 도시에서 일하고 2일은 농촌에서 힐링하는 라이프 스타일을 일컫는 말이다. 알고 보니 지승현은 5일 동안 도시에서 배우로서 일하고 2일 동안 밀양에서 지내며 여유를 만끽하고 있다고.

Advertisement

지승현의 밀양살이는 놀라움 그 자체였다. 직접 텃밭에서 수확한 식재료를 장작불과 가마솥에 요리해 아침 식사를 해결한 것. 식재료에 따라 즉석에서 요리를 뚝딱뚝딱 만들어내는 지승현의 모습에 모두들 "진짜 실력자"라며 혀를 내둘렀다. 또 요리 중 지승현이 갑자기 삽을 들고 등장해 '편스토랑'을 발칵 뒤집었다. 지승현이 '편스토랑' 최초 '삽 셰프'에 등극한 사연은 무엇일까.

Advertisement

한편 지승현의 상상초월 반전매력도 터졌다. 평소 글쓰기에 심취한 듯 시구 같은 낭만 넘치는 혼잣말을 하는가 하면, 불시에 툭 터지는 아재개그로 웃음을 안긴 것. 이런 지승현의 매력에 푹 빠진 김재중은 "정말 특이한 캐릭터"라며 감탄했다는 전언이다. 첫 촬영부터 '편스토랑' 식구들을 사로잡고, 시청자 마음까지 사로잡을 신입 편셰프 지승현의 반전 넘치는 밀양살이는 6월 11일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com