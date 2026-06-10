[공식] CIX 현석, 매니지먼트런과 전속계약…박성웅-진영과 한솥밥

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 CIX 현석이 새로운 도전에 나선다.

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현석은 매니지먼트 런과 전속계약을 체결, 배우로서 인생 2막을 연다.

현석은 2019년 CIX 멤버로 데뷔, 1m88의 우월한 피지컬과 세련된 외모, 뛰어난 무대 매너로 많은 사랑을 받았다. 또 2021년 웹드라마 '일진에게 반했을 때'를 시작으로 연기에 도전, 2022년 '네가 빠진 세계' 주연으로 안정적인 연기력을 뽐내 호평받았다. 이에 최근 그룹 활동이 공식적으로 종료된 형석이 어떤 선택을 할 것인지 글로벌 팬들의 관심이 집중됐던 상황.

매니지먼트 런은 박성웅 진영 정겨운 송원근 등이 소속된 배우 전문 매니지먼트로, 현석의 새 출발에 든든한 지원군이 되어줄 전망이다.

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매니지먼트 런은 "그룹 'CIX'의 멤버로 대중들에게 이름을 알린 현석은 뛰어난 무대 실력과 매력으로 국내외 팬들을 사로잡았다. 이후 다양한 작품을 통해 배우로서 가능성을 입증해온 현석이 국내를 넘어 글로벌 무대에서도 그 역량을 펼칠 수 있도록 연기, 방송, 광고는 물론 모든 지원을 이어갈 예정이다"라고 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com