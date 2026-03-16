점유율도, 슈팅도, 키패스도 다 높은데...'3연무' 대전 발목 잡는 '결정력'

기사입력 2026-03-17 08:47


점유율도, 슈팅도, 키패스도 다 높은데...'3연무' 대전 발목 잡는 '…

점유율도, 슈팅도, 키패스도 다 높은데...'3연무' 대전 발목 잡는 '…

[스포츠조선 박찬준 기자]세부지표는 좋다.

3경기 평균 점유율은 61.5%로 1위다. 패스 성공도 1516개로 12개팀 중 가장 많다. 사실상 경기를 지배했다는 이야기다. 기회도 잘 만든다. 슈팅이 44개로 가장 많다. 키패스도 33개로 1위다. 상대편 박스 내에서의 터치도 96회, 코너킥도 17개로 모두 압도적 1위다.

하지만 결과로는 이어지지 않고 있다. 첫 3경기에서 모두 무승부에 그쳤다. 패하지 않았다고 만족하기에 목표는 너무 높다. '우승후보' 대전하나시티즌 이야기다.

대전은 현재 승점 3으로 6위에 머물러 있다. 전북 현대와의 슈퍼컵(0대2 패)을 포함해, 아직 승리가 없다. FC안양과의 개막전을 시작으로 부천FC와의 2라운드, 김천 상무와의 3라운드 모두 1대1로 비겼다. 물론 안양전에서는 추가시간 얻은 페널티킥을 실축하고, 김천전에서도 추가시간 득점이 취소되는 등 운이 따르지 않았지만, 단순히 불운만으로는 치부할 수 없다.

가장 큰 고민은 마무리다. 3경기에서 3골 밖에 넣지 못했다. 기대 득점이 4.29에 달했지만, 실제 득점은 이에 미치지 못했다. 대전은 4.36을 기록한 김천에 이어 기대 득점 2위에 올라 있다. 빅찬스도 4번이었지만, 역시 실제 득점은 그 아래였다. '결정력 부족'이라는 해석이 가능하다.


점유율도, 슈팅도, 키패스도 다 높은데...'3연무' 대전 발목 잡는 '…

점유율도, 슈팅도, 키패스도 다 높은데...'3연무' 대전 발목 잡는 '…
역시 스트라이커진의 부진이 크다. 섀도 스트라이커로 뛰고 있는 서진수가 3경기서 2골을 넣으며 기대 이상의 모습을 보여주고 있지만, 정작 많은 기대를 모은 주민규, 디오고가 침묵하고 있다. 올 시즌 주장 완장을 찬 주민규는 3경기에 모두 나섰지만, 단 1차례도 유효슈팅을 기록하지 못했다. 골이 없는게 당연하다. 장기인 페널티 박스 내 지배력도 떨어진 모습이다. 주민규는 올 시즌 박스 내에서 단 1번 밖에 슈팅을 하지 못했다. 그나마도 빗나갔다.

물론 3경기에서 전체 선수 중 두번째로 많은 8개의 피파울을 당할 정도로 주민규는 여전히 상대 수비에게 공포의 대상이다. 주민규는 지난 시즌 14골을 비롯해 5시즌 연속 두자릿수 득점을 기록 중인 리그 최고의 스트라이커지만, 올 시즌은 발동이 늦게 걸리고 있다.

올 시즌을 앞두고 영입된 또 다른 스트라이커 디오고(브라질)도 아직 골맛을 보지 못하고 있다. 5번의 슈팅을 시도했지만, 유효 슈팅은 1개 뿐이다. 아직 영점이 잡히지 않는 모양새다. 세번째 스트라이커인 유강현은 1경기에 교체로 나서 슈팅을 신고하지 조차 못했다. 일본인 공격수 마사도 슈팅 1개가 전부다.

대전은 엄원상과 루빅손을 데려오며, 리그 최고의 공격진을 갖췄다는 평가를 받았다. 아직까지는 그 평가에 걸맞지 않는 모습이다. 일단 물꼬를 트는게 중요하다. 그러기 위해서는 최전방이 골가뭄을 씻어야 한다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 꽃분이 잃고 결국 미국 떠났다 "2주간 죽을 뻔, 정말 힘들었다"

2.

풍자, 28kg 감량 후 결국 요요왔다 "살 올라서 운동해야 해"

3.

'혼혈' 인순이, 주한미군 父에 상처 고백 "부모님 사랑 인정 못해" ('조선의 사랑꾼')

4.

최여진, 불륜 논란에 울분 고백 “지인 남편 뺏었다? 오해였다”

5.

'원조국민 여동생' 이재은, 돈 벌기 위해 충격 노출 "죽을만큼 힘들었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니... 도미니카共 8승 투수 미국전에 내고 1대2 패배

2.

손흥민 라이벌로 가지마! 간절한 맨유팬들 '내년에도 잔류 원해요'…英 매체 "선수 아닌, 구단 결정"→철회 불가

3.

희소식! 美 SI "이정후, 개막전 선발 확정"…WBC 헌신 캡틴, 빅리그서 한풀이 도전

4.

'한국 14위→18위, 대만 18위→7위' 스피드의 시대, 홀로 뒷걸음질 KBO[스조산책]

5.

'가문의 영광' 노경은 경사났다, 대통령이 직접 이름을 외쳤다 "늦었다고 포기하지 말라는 메시지"

스포츠 많이본뉴스
1.

'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니... 도미니카共 8승 투수 미국전에 내고 1대2 패배

2.

손흥민 라이벌로 가지마! 간절한 맨유팬들 '내년에도 잔류 원해요'…英 매체 "선수 아닌, 구단 결정"→철회 불가

3.

희소식! 美 SI "이정후, 개막전 선발 확정"…WBC 헌신 캡틴, 빅리그서 한풀이 도전

4.

'한국 14위→18위, 대만 18위→7위' 스피드의 시대, 홀로 뒷걸음질 KBO[스조산책]

5.

'가문의 영광' 노경은 경사났다, 대통령이 직접 이름을 외쳤다 "늦었다고 포기하지 말라는 메시지"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.