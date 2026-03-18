'이승우 환상적인 돌파→모따 결승골' 전북 현대, 패무무→4경기 만에 안양에 2대1 첫 승..조커 2명이 끝냈다

[전주=스포츠조선 노주환 기자]디펜딩 챔피언 전북 현대가 2무1패 후 4경기 만에 리그 첫승을 거뒀다. 해결사 모따가 친정팀 상대로 결승골을 터트렸다. 조커 이승우는 환상적인 개인기로 결승골에 발판을 놓았다.
전북이 18일 전주월드컵경기장에서 벌어진 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드 홈 경기서 2대1 승리했다. 전북은 시즌 개막 전 대전과의 슈퍼컵에서 승리하며 우승했다. 하지만 개막 후 부천에 졌고, 김천과 광주에 연속으로 비겼다. 학수고대했던 첫 승을 안양 상대로 거뒀다.
전북 정정용 감독은 안양 상대로 직전 광주전(0대0)과 똑같은 베스트11을 내세웠다. 4-2-3-1 전형으로 최전방에 티아고, 2선에 김승섭-강상윤-이동준, 수비형 미드필더로 김진규-오베르단, 포백에 김태현-김영빈-조위제-김태환, 골키퍼 송범근을 넣었다. 모따, 이승우 등은 교체 명단에 올렸다. 정 감독은 경기 전 "선수들이 조급할 수 있는데 자신감을 갖고 좀더 집중하자고 주문했다. 결국 골을 넣고 이겨서 이 무승 행진 고리를 끊어야 한다"면서 "모따에게도 골을 주문했다"고 말했다.
안양 유병훈 감독은 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 김보경-김운-아일톤, 허리에 김동진-한가람-이진용-강지훈, 스리백에 토마스-김영찬-김지훈, 골키퍼 김정훈을 세웠다. 직전 강원전에 선발로 출전했던 권경원 이창용 김정현 이태희, 마테우스, 엘쿠라노 등을 대거 선발 라인업에서 빼버렸다. 주중 경기이고 체력 안배 차원에서 로테이션을 가동한 것이다. 유병훈 감독은 "지난해 우리가 전북에 3패를 당했다. 선수들에게 집중해야 우리 준비할 거를 하자고 주문했다 모따를 경기전 잠깐 만났는데 '해피'하지 않은 거 같았다"고 말했다. 작년 안양에서 에이스였던 공격수 모따는 지난 겨울 전북으로 이적했다.
사진제공=한국프로축구연맹
모따 사진제공=한국프로축구연맹
전북은 전반 9분 행운의 선제골로 1-0으로 앞섰다. 티아고의 발리슛이 골대를 때린 후 안양 골키퍼 김정훈의 몸을 맞고 골대 안으로 굴러들어갔다. 기선을 제압한 전북은 전체 라인을 끌어올려 더욱 공세의 고삐를 조였다.
안양도 뒤로 물러서지 않았다. 적극적으로 맞불을 놓았고, 전반 25분 김운이 김보경의 어시스트를 받아 동점골(1-1)로 완성했다. 전반전은 1-1로 끝났다.
전북은 후반전 시작과 함께 김승섭을 빼고 '조커' 이승우를 투입했다. 팽팽한 승부는 후반 40분 전북으로 확 기울었다. 후반전 14분 조커로 들어간 모따의 결승골이 터졌다. 그 과정에서 이승우의 환상적인 드리블 돌파 개인기가 나왔다. 이승우의 슈팅이 상대를 맞고 나온 걸 모따가 가볍게 차 넣었다. 전북은 한골차 리드를 지켜 천신만고 끝에 첫 승을 챙겼다.