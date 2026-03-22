일본 9-16 압도 실패, 그럼에도 우승 성공...韓 신경도 안 썼는데, 일본 감독 무서운 평가 "50대50 수준 어려운 경기, 하지만 우리가 훌륭해"

[스포츠조선 이현석 기자]예상과 달리 고전했던 일본, 닐스 닐센 감독 또한 이를 인정했다. 다만 일본에 대한 칭찬도 빼놓지 않았다.
일본 여자 축구 대표팀은 21일(이하 한국시각) 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 호주와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 결승전에서 1대0으로 이겼다.
단 한 골이 승부를 갈랐다. 일본은 전반 17분 하마노 마이카의 중거리 슛이 호주 골망을 흔들었다. 호주는 이를 만회하기 위해 분전했으나, 종료 휘슬이 울릴 때까지 일본과의 격차를 좁히지 못했다.
일본은 이번 우승으로 2014년, 2018년에 이어 대회 세 번째 우승을 달성했다. 8년 만에 정상의 자리에 오르며 아시아 여자축구 최강자임을 다시금 증명했다.
AFP연합뉴스
이미 대회 전부터 큰 기대를 모았던 일본이다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 8위, 아시아에서는 1위를 자랑하는 팀이다. 이미 선수단에서부터 그 위용이 드러난다. 일본 선수단 26명 중 19명이 유럽 리그에서 활약 중이다. 한국을 비롯해 중국, 북한 등 다른 아시아 강국들과 비교해도 압도적인 경기력을 선보이는 팀이다.
이번 대회 경기력은 더욱 놀랍다. 일본은 이번 대회 단 한 골만을 허용했다. 대신 29골을 넣었다. 한국이 조별리그에서 3대0으로 꺾었던 필리핀을 8강에서 만난 일본은 무려 7골을 터트리는 득점력을 선보이며 4강 진출을 확정했다. 일본은 필리핀을 상대로 슈팅 44개, 유효슈팅 16개를 기록했다. 반면, 필리핀은 슈팅 0개에 그쳤다.유일한 실점은 한국과의 4강전 당시 강채림에게 허용한 실점이다.
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결승은 조금 분위기가 달랐다. 개최국인 호주가 일본을 강하게 위협했다. 슈팅 수에서도 일본이 9대16으로 밀렸다. 점유율에서도 43대57로 호주가 우위를 점했다. 일본이 이번 대회 슈팅과 점유율에서 밀린 것은 처음이었다. 호주의 저력을 확인할 수 있는 부분이다. 하지만 그럼에도 일본은 끈끈한 수비 조직력으로 한 골의 격차를 지켜내며 우승을 차지했다.
닐센 감독도 이를 인정했다. 그는 "예상했던 대로, 50대50 수준의 매우 어려운 경기였다. 호주는 훌륭한 플레이를 자랑스러워해도 좋고, 우리도 훌륭한 플레이를 했다"고 했다. 이어 "선수들은 마지막까지 열심히 싸워줬다. 일본은 이번이 3번째 아시아 제패다. 6경기에서 모두 이긴 것은 정말 훌륭하다"고 덧붙였다.
닐센 감독은 지난 한국전 승리 후에는 "오늘은 일본이 승리에 걸맞은 팀이었다고 생각한다. 물론 한국도 이번 대회 매우 좋은 활약을 보였으나 오늘은 일본이 압도적으로 지배한 경기였다고 생각한다"고 밝혔었다. 호주전은 고전 끝에 우승을 차지하며, 사뭇 다른 평가를 남겼다.