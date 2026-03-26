"중국, 또 싸웁니다" 태국전 '0-2→2-2' 죽다 살아나, 경기 막바지엔 격한 충돌로 '퇴장'…아시안컵 준우승팀 맞나

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 깜짝 준우승을 차지한 중국 U-23 축구대표팀이 친선대회에서 진땀을 흘렸다.
후반, 반격이 시작됐다. 후반 5분 시앙위왕이 우측 컷백을 오른발 슛으로 연결해 추격골을 넣었다. 후반 22분인 리신시앙이 골문 앞에서 논스톱 발리슛으로 경기를 원점으로 되돌렸다.
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중국은 9월에 열리는 2026년 나고야-아이치 아시안게임에 대비하기 위해 이번 초청대회를 계획했다. 중국, 태국을 비롯해 베트남, 북한이 돌아가며 맞대결을 펼친다.
안토니오 감독은 대회 전 "U-23 아시안컵 결과는 과거일 뿐이다. 이번 대회는 새로운 시작이다. 새로운 선수들로 구성된 새로운 팀"이라고 말했다. 왕위둥, 바이허라무 등 동나이대 최고의 선수들은 국가대표팀에 차출됐다.
중국 포털 '소후닷컴'은 "중국의 어린 선수들은 투지를 보여줬지만, 잦은 수비 실수와 골 결정력 부족도 드러냈다. 또한 경기장에서 감정을 잘 조절해 불필요한 경고를 받지 않도록 해야 한다"라고 전했다.
중국은 28일 북한과 2차전을 펼친다. 북한은 같은 날 베트남과 1대1로 비겼다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com