'김민재 탐욕스럽다'고 혹평했던 토마스 투헬, 맨유 매과이어에게 너무 가혹했다.."나에게 5순위에 불과하다"

맨유 매과이어 EPA<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 축구 A대표팀을 이끌고 있는 토마스 투헬 감독이 베테랑 센터백 해리 매과이어(맨유)를 자신의 센터백 순위에서 5순위에 불과하다고 밝혔다. AFP통신 등 복수의 매체들은 이 평가를 보도하면서 감독의 이런 평가가 매과이어에게 큰 타격이 될 수 있다고 우려했다.
독일 출신 투헬 감독은 매과이어를 이번 3월 대표팀 명단에 포함시켰다. 또 27일 우루과이와의 친선경기서 무려 18개월 만의 선발 출전 기회까지 주었다. 매과이어는 큰 실수 없이 견고한 수비를 펼쳤다. 비록 잉글랜드가 경기 막판 동점골을 내주며 1대1로 비겼지만 매과이어를 질책할 부분은 별로 없었다. 매과이어는 잉글랜드 대표로 총 세 차례 메이저 대회에 출전했다. A매치 65경기를 뛴 베테랑이다.
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투헬 감독은 매과이어의 능력을 인정하면서도, 만 33세인 그가 자신의 센터백 우선 순위에서 에즈리 콘사, 마크 게히, 존 스톤스, 트레보 찰로바 다음이라고 했다. 투헬 감독은 "내가 예상했던대로, 견고하고 단단한 중앙 수비수 플레이를 보여주었다. 볼 다루는 능력이 매우 좋고 침착하며, 공중볼에 강하고 세트피스 상황에서는 무기가 된다"라며 "그렇다고 내 생각이 바뀐 것은 아니다. 우리 팀에서 선발로 세우고 싶은 다른 선수들이 있다. 다른 프로필을 가진 선수들이 앞서 있다"고 설명했다. 투헬 감독은 또 "콘사가 앞서 있다. 마크 게히도 있다. 이건 비밀이 아니다. 찰로바도 기동성에서 매과이어보다 약간 앞서 있다. 부상 중인 존 스톤스도 캠프에 합류해야 한다. 스톤스를 직접 만나서 확인해야 한다. 그는 우리와 함께 남을 것"이라고 했다. 스톤스는 대표팀 훈련 중 종아리에 문제가 발생해 우루과이전에 결장했다. 그는 이번 시즌 소속 클럽 맨시티에서도 부상으로 결장이 잦았다. 하지만 투헬 감독은 스톤스에 대해 "이미 쌓아온 신뢰가 있다. 그는 월드 클래스"라고 평가했다.
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잉글랜드는 오는 4월 1일 런던 웸블리 스타디움에서 일본과 한 차례 더 친선경기를 갖는다. 매과이어가 월드컵 최종 엔트리 포함을 위해 증명할 기회는 이제 단 한 경기 남았다. 잉글랜드는 북중미월드컵 본선에 나설 최종 엔트리 26명을 발표하기 전에 추가로 친선경기를 치르지 않는다.
투헬 감독은 '지금 당장 명단을 발표해야 한다면 매과이어가 포함될 것인가'라는 질문에 "그는 (우루과이 상대로) 좋은 경기를 했다. 맨유에서 하던대로 했다. 매우 만족하지만 솔직히 말해서 생각이 바뀌지는 않았다. 그에게 기대했던 모든 것을 확인했다"고 답했다.
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투헬 감독은 과거 바이에른 뮌헨 사령탑 시절 한국 국가대표 센터백 김민재에 대해 "너무 공격적으로 나간다. 공을 빼앗으려고 할때 너무 탐욕적이다"고 지적한 바 있다. 레알 마드리드와의 유럽챔피언스리그 4강전에서 김민재가 두 차례 실점 장면에 관여한 걸 두고 혹평한 것이다. 투헬 감독은 수비수가 라인을 유지하면서 침착하게 대응하는 걸 선호한다. 반면 당시만 해도 김민재는 공격적이며 적극적인 수비를 펼치는 스타일이었다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com