미쳤다! '韓 축구 최고 재능' 이강인 초대박, '손흥민 7번' 물려받을 후보 급부상..."토트넘 경쟁 다시 뛰어들어"→"EPL 구단들 관심"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 향한 관심, 토트넘까지 다시 이름을 올렸다.

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프랑스의 스포르트는 30일(한국시각) '이강인이 이적시장에 엄청난 파장을 일으키고 있다'고 보도했다.

스포르트는 '이강인은 2028년까지 계약이 남아 있지만, 파리 생제르맹(PSG)에서 그의 미래는 많은 추측의 대상이 되고 있다. 여러 공격 포지션을 소화할 수 있고 뛰어난 왼발 킥 능력을 갖춘 이강인은 아직 계약 연장을 하지 않았으며, 여러 유럽 클럽들이 그의 상황을 예의주시하고 있다'고 전했다.

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이어 '소식에 따르면 토트넘은 다음 여름 이적시장에서 이강인 영입을 위해 경쟁에 다시 뛰어들었다. 지난겨울 영입에 실패했지만, 토트넘은 여전히 그를 긍정적으로 보고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류를 확정한다면 이강인에게 중요한 역할을 맡길 의향이 있다. 애스턴 빌라와 뉴캐슬도 이강인이 PSG를 떠나 더 많은 출전 시간을 원할 가능성에 주시하고 있다. 4000만 유로 이상의 이적료가 제기된다면 PSG가 그를 떠나보낼 수 있다고 알려졌다'고 설명했다.

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이강인의 거취는 다가오는 여름 이적시장을 뜨겁게 달굴 주제다. 올 시즌 PSG에서 입지가 확고하지 못했던 이강인을 여러 팀이 원하기 시작했다. 가장 먼저 아틀레티코 마드리드가 나섰다. 아틀레티코는 지난겨울 적극적으로 영입을 추진했으나, 성사되지 못했다. 아틀레티코 외에도 여러 팀이 다가오는 여름까지 이강인의 거취를 주목하고 있다. 토트넘도 그 행렬에 빠지지 않았다.

토트넘의 이해관계와도 맞아 떨어진다. 토트넘은 지난해 여름부터 공격진 보강을 위해 애쓰고 있다. 손흥민이 떠난 후 공격진 보강은 토트넘의 당면 과제다. 사비 시몬스, 랑달 콜로 무아니 등 일부 보강에 성공했으나, 성과는 기대 이하다. 다가오는 여름 이적시장에서도 보강을 원하고 있다. 그중 한 명의 후보로 이강인을 원하기에 다시 관심을 보이는 것으로 예상된다.

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이강인으로서는 토트넘도 모두 좋은 기회가 될 수도 있다. 토트넘의 경우 주전 입지를 보장받을 수 있고, 대표팀 선배인 손흥민으로 인해 한국 시장에 대한 이해도가 높은 것이 장점이다.

중요한 건 PSG의 임장이다. 루이스 엔리케 감독을 필두로 지난겨울 이강인에게 어떤 움직임도 허락하지 않았다. PSG 소식에 정통한 로익 탄지 기자는 '아틀레티코의 지속적인 관심에도 불구하고 PSG는 올겨울 이강인을 판매할 의사가 없다. 오히려 재계약 협상이 시작될 가능성이 있다'고 밝하기도 했었다. 다만 이강인은 아직 재계약 제안에 응답하지 않았다.

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이강인을 바라보는 빅클럽들의 관심이 벌써부터 뜨겁다. 한국 최고의 재능을 향한 토트넘의 구애가 어떤 결과로 이어질지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com