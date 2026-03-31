"KIM, 너무 탐욕스러워!" '충격' 김민재 공개 비판→모질게 대하더니…투헬, 日 제자들 향해 "뛰어난 재능-열심히 했다" 칭찬

사진=바이에른 뮌헨 SNS 캡처

Soccer Football - International Friendly - England Press Conference - Tottenham Hotspur Training Centre, London, Britain - March 30, 2026 England manager Thomas Tuchel during the press conference Bradley Collyer/Pool via REUTERS<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)를 매몰차게 대했던 토마스 투헬 감독이 일본 칭찬에 나섰다.

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토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드 축구 A대표팀은 4월 1일 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 일본과 친선 경기를 치른다. 잉글랜드는 2026년 북중미월드컵 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 잉글랜드는 유럽 예선 K조에서 22득점-무실점, 완벽한 '공수균형'을 자랑하며 8전 전승을 기록했다. 조 1위로 월드컵 본선행 티켓을 거머쥐었다. 북중미월드컵에선 크로아티아-가나-파나마와 L조에서 경쟁한다. 다만, 이번 경기에는 '핵심' 주드 벨링엄(레알 마드리드)은 부상으로 나서지 못할 가능성이 있다.

이에 맞서는 일본은 북중미월드컵 조별리그 F조에서 네덜란드-유럽 플레이오프(PO) B패스-튀니지와 대결한다. 직전 스코틀랜드와의 대결에선 1대0으로 이겼다.

Soccer Football - International Friendly - England Training - Tottenham Hotspur Training Centre, London, Britain - March 30, 2026 England manager Thomas Tuchel during training Action Images via Reuters/Andrew Couldridge<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

훈련하는 김민재 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 김민재가 25일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스 MK돈스 훈련장에서 훈련하고 있다. 2026.3.26 jjaeck9@yna.co.kr(끝)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

일본 언론 산케이스포츠는 '잉글랜드-일본 경기 전 공식 기자회견이 열렸다. 투헬 감독은 오카자키 신지, 가가와 신지에 대한 질문을 받자 그들을 웃으며 언급했다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 투헬 감독은 "그들이 팀에 있어서 기뻤다. 뛰어난 재능을 가진 선수다. 언제나 경기장에서 팀을 위해 최선을 다했다. 정말 훌륭했다"며 "나는 일본이라는 나라도, 일본 대표팀도 모두 좋아한다. 일본에 두 번 갔는데, 환대와 문화에 정말 감동했다"고 말했다. 오카자키는 마인츠(독일), 가가와는 도르트문트(독일)에서 투헬 감독과 인연을 맺었다.

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한편, 투헬 감독은 바이에른 뮌헨(독일) 사령탑 시절 유독 김민재를 향해 독설을 내뱉었다. 그는 과거 레알 마드리드(스페인)과의 경기에서 패한 뒤 "김민재는 수비할 때 그렇게 공격적으로 나가서는 안 된다. 공을 따낼 수 있을 땐 괜찮지만, 아니라면 그래선 안 된다. 너무 탐욕스러운 수비였다"고 공개 비판했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com