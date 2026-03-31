'스포츠 문화와 팬 경험의 접점' FC안양, 피트아이와의 콜라보 아이웨어 출시

사진=FC안양

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[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 스포츠 아이웨어 브랜드 피트아이와의 콜라보 아이웨어를 출시한다.

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FC안양이 스포츠 아이웨어 브랜드 피트아이와의 콜라보레이션을 통해, 팀의 상징성과 피트아이의 기능성 제품을 결합한 아이웨어를 오는 4월 5일에 공식 출시한다.

이번 협업은 피트아이가 추구해온 '최고의 컨디션을 위한 퍼포먼스 도구'라는 철학을 스포츠 문화와 팬 경험의 접점에서 구현한 프로젝트다.

이번 선글라스 제품(피트아이 FC안양 에디션)은 300개 한정 판매로, FC안양의 시그니처 컬러를 모티브로 보라색의 자외선 차단 및 안티 포그 렌즈와 함께 우측에는 FC안양의 도전 정신을 의미하는 'OUR CHALLANGES GOES ON' 문구로 디자인 됐다.

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피트아이 손동민 대표는 "열정적인 FC안양 팬들의 응원 문화를 인상 깊게 지켜봤다. 피트아이는 단순한 안경을 넘어 응원 문화를 끌어올릴 수 있는 브랜드다. 이번 협업을 통해 새로운 팬 문화를 만들고, 더 몰입감 있는 경기 관전 경험에 기여하고자 한다"고 소감을 밝혔다.

한편 해당 제품은 오는 4월 5일 FC안양 오프라인 샵을 시작으로 판매되며, 순차적으로 피트아이 공식 홈페이지 및 FC안양 온라인샵에서 판매될 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com