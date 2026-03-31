김해FC-김해축산농협 공식 후원 협약 체결

사진제공=김해FC

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[스포츠조선 노주환 기자]김해FC가 김해축산농협과 손을 잡고 2026시즌의 힘찬 레이스를 시작한다. 김해FC는 31일 김해시청에서 구단주 홍태용 김해시장과 김해축협 송태영 조합장이 참석한 가운데 공식 후원 협약식을 가졌다.

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김해축협은 국내 축산업 발전의 선두주자로, '천하1품' 한우와 '산들에참포크' 등 장관상을 휩쓴 명품 브랜드를 통해 국민 건강을 책임지고 있는 지역 대표 금융·축산 기관이다.

이번 협약은 김해축협의 새 슬로건인 '든든한 축산 동반자, 김해축협' 정신을 바탕으로 마련됐으며 지역 상생의 의미가 크다. 김해축협은 김해FC의 공식 파트너로서 구단의 안정적인 운영을 돕고, 김해FC는 경기력을 통해 김해축협의 브랜드 가치를 드높이는 '윈-윈' 전략을 펼칠 계획이다.

송태영 김해축협 조합장은 "우리 시 첫 프로축구단의 탄생에 시민들의 기대가 큰 만큼, 팬들의 뜨거운 열기에 부응하기 위해 지원을 결심했다. 김해축협이 그 여정에 동행하게 되어 기쁘고 앞으로 김해FC가 승승장구할 수 있도록 아낌없는 응원과 지원을 이어가겠다"고 했다. 홍태용 김해시장은 "김해축협은 우리 시가 축산업 도시로 성장하는 데 든든한 버팀목이 되어왔다"며 "김해FC가 새로운 도전을 성공적으로 완주할 수 있도록 지속적인 관심을 부탁드리며, 멋진 경기력과 좋은 성적으로 시민들의 성원에 보답하겠다"고 했다.

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연패 탈출과 첫 승점 확보를 위해 훈련에 매진 중인 김해FC는 4월 5일 파주프런티어와의 6라운드 경기를 시작으로 한 달간 원정 4경기를 갖는다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com