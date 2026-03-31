"韓, 조별리그 첫 상대 누구?" 日 관심 폭발…덴마크-체코 유럽 PO D 최종전 '이기는 팀이 한국과 붙는다'

4대 0 이라니.... (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 손흥민과 이강인이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 2026.3.29 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

오스트리아전 앞둔 홍명보 감독 (빈[오스트리아]=연합뉴스) 최재구 기자 = 오스트리아전을 하루 앞둔 30일(현지시간) 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 경기가 열릴 에른스트 하펠 스타디움에서 공식 기자회견을 하고 있다. 2026.3.30 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'홍명보호'의 북중미월드컵 첫 상대는 누가될까.

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덴마크와 체코는 4월 1일(이하 한국시각) 체코 프라하의 제네랄리 아레나에서 2026년 북중미월드컵 유럽 플레이오프(PO) 패스D 최종전을 치른다. 이날 승자가 북중미월드컵 본선행 마지막 티켓을 거머쥔다.

일본 언론 닛칸스포츠는 31일 '유럽 PO D에선 누가 웃을까. 체코와 덴마크전 승자가 한국 등과 A조에서 붙는다. 덴마크는 3연속 본선 진출을 목표로 한다. 라스무스 호일룬(나폴리) 등의 활약이 기대된다'고 보도했다.

대한민국 축구 A대표팀은 북중미월드컵 A조에서 레이스를 시작한다. 멕시코-남아공-유럽 PO D 승자와 격돌한다. 첫 상대는 유럽 PO D팀이다. 유럽 PO는 유럽 예선에서 조 2위를 차지한 12개국과 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 성적 상위 4개국을 더한 16개국이 참가한다. 4개국씩 4개 패스로 나뉘어 토너먼트를 벌여 각 패스 1위가 월드컵 무대를 밟는다.

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D에선 덴마크와 체코가 최후의 단판 대결을 벌인다. 객관적 전력에선 덴마크가 앞선다. 덴마크는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 21위로 체코(43위)보다 앞서있다. 역대 전적에서도 덴마크가 2승2무로 우위에 있다. 덴마크는 화려한 '이름 값'으로도 눈길을 끈다. 라스무스 호일룬(나폴리), 모르텐 히울만(스포르팅) 등 최근 유럽 축구를 뒤흔드는 '빅리거'가 즐비하다. 실제로 덴마크는 27일 북마케도니아와의 PO 준결승에서 미켈 담스고르(브렌트퍼드), 구스타프 이삭센(라치오), 크리스티안 뇌르고르(아스널) 등 빅리그에서 뛰는 선수들의 활약을 앞세워 4대0으로 이겼다. 과거 손흥민(LA FC)과 토트넘(잉글랜드)에서 호흡을 맞췄던 크리스티안 에릭센(볼프스부르크), 피에르-에밀 호이비에르(올림피크) 등 베테랑이 힘을 보태 강력함을 발휘하고 있다.

훈련지켜보는 홍명보 감독 (빈[오스트리아]=연합뉴스) 최재구 기자 = 오스트리아전을 하루 앞둔 30일(현지시간) 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 경기가 열릴 에른스트 하펠 스타디움에서 훈련을 지켜보며 생각에 잠겨 있다. 2026.3.30 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

패스 준비하는 이강인 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀 이강인이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 패스할곳을 찾고 있다. 2026.3.29 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

체코는 확실한 '홈 이점'을 안고 있다. 체코는 아일랜드와의 PO 준결승에서도 홈 이점을 120% 발휘했다. 이날 체코는 0-2로 밀렸지만, 기어코 2대2 동점을 만들었다. 이어 승부차기에서 4-3으로 이기며 최종전 티켓을 거머쥐었다. 체코는 이번에도 확실한 '홈 메리트'를 앞세워 덴마크를 상대한다. 여기에 '에이스' 패트릭 쉬크(레버쿠젠)도 발끝을 예열했다. 그는 올 시즌 독일 분데스리가 21경기에서 9골-3도움을 기록하며 뜨거운 발끝을 자랑하고 있다. 대표팀에서도 제 몫을 톡톡히 해내고 있다. 그는 아일랜드와의 경기에서 추격의 불씨를 살리는 페널티킥 득점을 완성했다. 체코는 2006년 독일 대회 이후 20년 만의 월드컵 본선을 정조준한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com