내부 불만 폭발! '손케 조합'으로 우승 직전까지 간 '명감독' 복귀 무산…급한 불 끄는게 먼저→5년 계약 유력

마우리시오 포체티노. 사진=토트넘 트랜스퍼 뉴스, 스포츠조선 재가공

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼 팬들이 간절히 바라던 마우리시오 포체티노 감독의 복귀는 없을 것으로 보인다.

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영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 지난달 31일(한국시각) '토트넘 홋스퍼가 새로운 감독으로 마우리시오 포체티노를 다시 데려올 가능성이 적어 보인다'고 보도했다.

포체티노가 경질된 지 6년 반이 지난 지금 그가 토트넘으로 깜짝 복귀할 것이라는 추측이 무성했다. 그러나 현재로서는 로베르토 데 제르비가 토트넘의 사령탑으로 임명될 가능성이 커 보인다.

로베르토 데 제르비. 사진=스카이스포츠

토트넘은 데 제르비와 5년 계약을 맺을 것으로 판단되며, 이로 인해 포체티노 복귀가 무산될 수 있어 내부적인 불만이 제기되고 있다고 한다.

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토트넘 소식을 주로 전하는 존 웬햄은 토트넘이 포체티노를 기다릴 의사가 없다고 보고 있다. 사실상 새로운 감독을 앉힌다는 것은 다음 시즌을 앞두고, 포체티노를 데려올 생각이 없다는 의미다.

웬햄은 매체와의 인터뷰에서 "포체티노가 미국 대표팀을 내려놓고 즉시 토트넘으로 올 수 없는 상황에 대해 불만이 있을 수 있다"며 "토트넘이 실제로 접촉했는지는 모르겠지만, 구단은 당장 팀을 구할 감독을 필요로 할 것"이라고 말했다.

AFP연합뉴스

또 웬햄은 "현실적으로 감독 시장을 보면, 포체티노가 돌아올 거라는 기대만으로 7경기짜리 단기 계약을 제시하는 건 어렵다"며 "그래서 장기 제안을 해야 하며, 또 하나의 문제는 월드컵이 7월까지 이어질 수 있다는 점이다. 토트넘은 어느 리그에 있든 프리시즌을 빠르게 시작해야 한다"고 지적했다.

즉 토트넘이 급한 불을 끄기 위해 데 제르비와 장기 계약을 맺을 가능성이 크고, 이렇게 되면 포체티노가 돌아올 자리가 없기 때문에 팬들의 실망은 커질 수 있다. 더구나 토트넘은 리빌딩이 시급한 팀이다. 다음 시즌 반등을 노리기 위해서 프리시즌부터 조직력을 끌어올릴 여유가 있어야 한다.

사진=잉글랜드 프리미어리그(EPL)

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토트넘은 포체티노가 나간 이후 그를 뛰어넘는 감독을 만나지 못했다.

매체는 '포체티노는 현대 축구에서 토트넘 팬들이 본 최고의 팀을 만들어냈다'며 '그는 해리 케인, 손흥민, 위고 요리스와 함께 팀을 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 직전까지 이끌었다'고 설명했다.

이어 '그는 여전히 팬들에게 큰 사랑을 받고 있으며, 그의 복귀는 팬들의 사기를 끌어 올릴 수 있는 선택이었을 것'이라면서도 '그러나 최근 상황을 보면 팬들은 상당한 시간을 더 기다려야 할 수 있다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com