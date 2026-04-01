[오피셜]"손흥민 떠나고 거품 사라졌다"...'사상 초유의 강등 위기' 토트넘, 드디어 구세주 등장! "데 제르비 감독 선임 완료"

사진=토트넘 SNS 캡처

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르토 데 제르비 감독이 토트넘 지휘봉을 잡았다.

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토트넘은 1일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '데 제르비가 토트넘 감독으로 부임했다'고 공식 발표했다.

토트넘은 '데 제르비를 구단 감독을 선임하게 되어 기쁘다. 장기 계약을 체결할 예정이며, 계약은 워크퍼밋 발급을 조건으로 한다'고 밝혔다.

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데 제르비는 "세계에서 가장 크고 명망 있는 축구 클럽 중 하나인 이 환상적인 클럽에 합류하게 되어 매우 기쁘다"며 "구단 경영진과의 모든 논의에서 그들의 미래에 대한 포부는 명확했다. 위대한 업적을 달성할 수 있는 팀을 만들고, 팬들에게 즐거움과 영감을 주는 축구 스타일을 구사하는 것이다. 나는 이러한 포부를 믿기에 이곳에 왔으며, 이를 실현하기 위해 모든 것을 바치겠다는 장기 계약을 체결했다"고 했다.

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이어 "단기적인 목표는 프리미어 리그 순위를 끌어올리는 것이며, 시즌 마지막 경기가 끝날 때까지 모든 집중은 그 목표에 맞춰질 것이다. 하루빨리 훈련장에 나가 선수들과 함께 그 목표를 달성하기 위해 노력할 것이다"고 덧붙였다.

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토트넘은 올 시즌 대대적인 변화를 겪고 있다. 스타트를 끊은 것은 에이스였던 손흥민이다. 손흥민은 10년 만에 토트넘과 작별을 고했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적 이후 꾸준히 토트넘 공격의 한 축을 맡았던 손흥민과의 이별에 토트넘은 새롭게 선수단을 꾸리는 작업이 필요했다. 이후 다니엘 레비 회장까지 팀을 떠나며, 토트넘은 완전한 새 판 짜기에 돌입했다.

계획은 모두 무너지고 말았다. 2025년 여름 토트넘을 새롭게 맡은 감독은 토마스 프랭크, 브렌트포드에서의 저력이 돋보였던 인물이었다. 프랭크는 토트넘에 녹아들지 못했다. 리그에서 극심한 부진을 거듭했고, 팀은 강등권 직전까지 추락했다. 한 시즌을 버터지 못하며 토트넘을 떠났다.

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임시 감독으로 이고르 투도르를 택했다. 우디네세, 갈라타사라이, 라치오, 마르세유, 유벤투스 등을 이끈 인물이었기에 단기 계약임에도 능력을 보여줄 수 있을 것이란 기대감이 있었다. 하지만 반전은 없었다. 투도르 체제에서 토트넘은 연패를 거듭하며 강등권과의 격차를 벌리지 못했다. 결국 추가 감독 교체를 통해 데 제르비를 선임하며, 마지막 반전을 도모했다.

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데 제르비는 팔레르모, 베네벤토, 사수올로 등 세리에A 중소 구단을 호성적으로 이끌며 이름을 알렸다. EPL 입성 후에는 브라이턴에서 전술 역량을 선보였다. 이후 마르세유로 자리를 옮겨 좋은 성적을 거두기도 했으나, 올 시즌 상호 합의하에 팀을 떠났다. 현재는 감독직을 맡지 않고 있다. 토트넘은 데 제르비를 향해 EPL 최고 수준의 연봉과 5년이라는 장기 계약까지 제시하며 설득에 성공했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com