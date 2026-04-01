한국과 일본은 이제 비교 불가, 韓 들을 수 없는 극찬..."日 두려워할 것, 월드컵 위협적 존재" 英 현지 극찬

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[스포츠조선 김대식 기자]영국에서도 일본을 바라보는 시선이 완전 달라졌다.

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일본은 1일(한국시각) 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 잉글랜드와 친선 경기를 치른다.

경기를 앞두고 일본 매체 사커다이제스트웹은 영국 현지 기자와의 인터뷰를 통해 영국에서 바라보는 일본 축구를 향한 시선을 취재했다. 영국 더 선에서 일하는 로이드 캠필드 기자는 일본을 향한 극찬을 아끼지 않았다.

캠필드 기자는 "정말 훌륭하다. 깊은 감명을 받았다. 매우 좋은 팀이다"라며 입을 뗐다. 그는 "많은 선수가 유럽에서 뛰고 있다. 토마스 투헬 잉글랜드 감독도 언급했듯이, 불과 몇 년 전만 해도 일본은 유럽 강호들에게 위협적인 존재가 아니라고 여겨졌으나 지금은 실질적인 위협이 되고 있다"며 극찬을 시작했다.

캠필드 기자는 일본이 세계적인 강팀들은 차례차례 격파한 모습을 주목했다. 그는 "일본은 브라질, 스코틀랜드, 튀르키예, 독일 등 강호로 분류되던 팀들을 잇달아 격파했다. 경계할 필요가 없다고 생각했던 일본이 이제는 위협적인 존재가 된 것이다"며 일본의 발전 속도를 높게 평가했다. 또한 "월드컵이 다가올수록 사람들은 일본을 두려워하게 될 것"이라며 일본이 2026년 북중미월드컵에서 다크호스로 떠오를 수 있다고 봤다.

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캠필드 기자가 일본을 매우 높이 평가한 이유 중 하나는 유럽 빅리그에서 뛰고 있는 선수들이 많았기 때문이었다. 그는 "유럽 톱 리그에서 활약하는 정말 우수한 선수들이 포진해 있기 때문이다. 공격진이 정말 환상적이다. 미토마 카오루, 도안 리츠, 우에다 아야세가 얼마나 뛰어난 선수들인지 잘 알고 있다. 그들은 월드컵에서 어느 팀을 만나도 매우 위험한 존재가 될 수 있으며, 일본에 큰 기회가 올 것이라 믿는다"라고 말했다.

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캠필드 기자만 일본을 높이 평가한 게 아니다. 세계적인 명장인 토마스 투헬 감독도 일본과의 만남을 앞두고 칭찬을 쏟아냈다. 그는 "일본과 경기할 수 있어 정말 기쁘다. 일본은 훌륭한 팀이고, 훌륭한 문화를 가진 나라"라고 말한 뒤 "오카자키 신지, 카가와 신지 등도 훌륭한 선수였다. 항상 겸손하고, 모든 걸 쏟아내는 선수였다. 나는 일본이라는 나라와 일본 대표팀 등 전부 좋아한다"고 했다.

일본의 경기력에 대해서도 "잘 훈련된 팀"이라며 "기동성이 좋고, 유연하며, 전술 전환을 즐기는 팀이다. 일본은 볼 점유율도 중시한다. 일본과 비슷한 팀을 여러 번 상대했었다. 일본 같은 팀을 상대로 압박하는 건 매우 어렵다. 높은 위치에서 공을 다시 가져오려면, 평소보다 더 지능적으로 플레이해야 한다. 압박에 완전히 몰입해야 성과를 낼 수 있다"며 잉글랜드가 절대로 방심해서는 안된다고 주장했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com