[속보]'월드컵 우승 야망, 비웃을 게 아니다' 대충격! 日 웸블리서 잉글랜드 1-0 격파, 미토마 결승골+철벽 수비..런던 충격에 빠졌다

미토마 AP

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]일본이 스코틀랜드에 이어 잉글랜드까지 적지에서 물리쳤다. 놀라운 상승세다. 일본 에이스 미토마 가오루가 결승골을 터트렸다.

Advertisement

일본은 1일(한국시각) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 벌어진 잉글랜드와의 친선경기에서 1대0 승리했다. 잉글랜드는 FIFA랭킹 4위로 이번 북중미월드컵 우승 후보 중 하나다.

일본은 3-4-2-1 포메이션으로 나왔다. 최전방에 우에다-2선에 미토마-이토 준야, 중원에 나카무라 게이토-가마다-사노 가이슈-도안 리츠, 스리백에 이토 준야-다니구치-와타나베, 골키퍼 스즈키 자이언이 나섰다. 모리야스 하지메 감독은 최정예 선발을 뽑아들었다.

토마스 투헬 감독의 잉글랜드는 4-2-3-1 전형으로 맞섰다. 최전방에 로저스, 2선에 고든-포든-파머, 더블 볼란치로 마이누-앤더슨, 포백에 오라일리-게히-콘사-화이트, 골키퍼 픽포드를 배치했다. 투헬 감독의 가용한 베스트11 이었다. 에이스 해리 케인은 출전 엔트리에서 빠졌다.

Advertisement

잉글랜드가 경기 초반부터 공격의 주도권을 잡고 몰아쳤다. 일본은 밀고 올라오는 잉글랜드 공격을 수비하느라 전체 라인이 뒤로 밀렸지만 역습 전개는 예리했다. 일본은 빼어난 수비 집중력을 보였다. 잉글랜드는 마무리를 하지 못했다.

팽팽한 흐름을 먼저 깨트린 쪽은 일본이었다. 일본은 전반 23분 선제골을 뽑았다. 역습 상황에서 빼어난 골결정력을 보였다. 잉글랜드 파머가 중원에서 공을 빼앗겼다. 전광석화처럼 공을 운반해 미토마가 측면에서 올라온 나카무라의 크로스를 논스톱으로 오른발로 차 넣었다.

0-1로 끌려간 잉글랜드는 다급해졌다. 잉글랜드는 전반 34분 앤더슨의 중거리슛이 일본 골대 크로스바를 때렸다. 골운까지 다르지 않았다. 일본도 전반 41분 우에다의 슛이 골대를 때려 추가골로 이어지지 않았다. 일본이 전반전을 1-0으로 앞선채 마쳤다.

AP

후반전 초반도 비슷한 흐름이었다. 잉글랜드가 공격적으로 나왔고, 일본은 '선 후비 후 역습'으로 맞섰다.

Advertisement

투헬 감독은 후반 14분 대거 교체 카드를 썼다. 솔란케, 루이스 홀, 보웬, 리브라멘토 4명을 조커로 넣었다. 대신 포든, 오라일리, 파머, 화이트를 불러들였다. 선수 교체로 분위기 반전을 노렸다.

AFP

일본은 후반 21분 이토 준야와 우에다를 빼고 대신 세코, 오가와 2명을 조커로 투입했다.

잉글랜드는 후반 26분 래시포드, 가너를 교체 투입했다. 잉글랜드는 후반 33분 래시포드의 강력한 슈팅이 일본 골키퍼 정면으로 향해 아쉬움이 컸다.

일본은 후반 35분 스가와라, 스즈키, 마키노를 조커 넣었고, 잉글랜드는 후반 38분 댄 번, 매과이어까지 투입했다.

AFP

잉글랜드는 파상공세를 펼쳤고, 일본은 육탄방어를 이어갔다. 일본 골키퍼가 연달아 선방쇼를 펼쳤다. 조급한 잉글랜드 선수들의 골결정력이 떨어졌다.

일본이 한골차를 리드를 지켜냈다. 일본이 잉글랜드를 축구의 성지 웸블리에서 무너트렸다. 역사적인 승리다. 잉글랜드 팬들은 충격에 빠진 표정이었다. 웸블리에 야유가 쏟아졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com