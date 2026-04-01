"초대박!" 일본, 亞 새 역사 작성…'아시아 국가 첫 잉글랜드 제압' 축구 종가 '英 심장' 웸블리에서 1-0 승리

Japan's Kaoru Mitoma celebrates after scoring his side's first goal during the International friendly soccer match between England and Japan in London, Tuesday, March 31, 2026 . (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Japan's Ayumu Seko, left, and England's Morgan Rogers challenge for the ball during the International friendly soccer match between England and Japan in London, Tuesday, March 31, 2026 . (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 아시아 축구의 새 역사를 작성했다.

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모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 A대표팀은 1일(이하 한국시각) 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다. 전반 23분 나온 미토마 가오루의 결승골을 앞세워 승리했다.

일본 축구 전문 매체 사커킹은 '일본이 역사를 뒤흔들었다. 일본은 월드컵 우승을 목표로 한다. 우승 후보 중 하나인 잉글랜드에 처음으로 승리를 챙겼다. 역사적 쾌거를 이뤘다. 잉글랜드 대표팀은 사상 처음으로 아시아 팀에 패배를 기록했다. 잉글랜드에 불명예스러운 기록이 됐다'고 보도했다.

일본은 70여일 앞으로 다가온 2026년 북중미월드컵을 준비하고 있다. 일본은 북중미월드컵 조별리그 F조에서 네덜란드-스웨덴-튀니지와 대결한다. 일본은 부상에 눈물 흘리고 있다. 미나미노 타쿠미(AS 모나코), 엔도 와타루(리버풀), 이타쿠라 고(아약스), 마치다 고키(호펜하임), 구보 타케후사(레알 소시에다드) 등이 부상으로 이탈했다. 추가 부상 변수도 발생했다. 1년 9개월 만에 복귀를 알린 도미야스 타케히로(아약스)는 부상으로 또 다시 제외됐다. 안도 토모야(장크트파울리)도 부상으로 빠지게됐다.

Soccer Football - International Friendly - England v Japan - Wembley Stadium, London, Britain- March 31, 2026 England manager Thomas Tuchel reacts Action Images via Reuters/Paul Childs

epa12862581 Japanese players celebrate after team mate Kaoru Mitoma scored the 1-0 lead during the international friendly match between England and Japan at Wembley Stadium in London, Great Britain, 31 March 2026. EPA/ANDY RAIN

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잉글랜드는 만만한 상대가 아니었다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 4위로 북중미월드컵 우승 후보로 꼽힌다. 더욱이 일본은 앞서 잉글랜드와 세 차례 붙어 1무2패로 승리가 없었다.

반전을 일으켰다. 사커킹은 '일본은 해리 케인 등 잉글랜드의 핵심 선수들이 이탈한 상황에서 미토마의 선제골이 나왔다. 시작부터 끝까지 안정된 퍼포먼스를 보이며 잉글랜드를 확실히 막아냈다. 일본은 네 차례 격돌 만에 잉글랜드를 삿ㅇ대로 승리를 거뒀다. 일본은 2연승으로 유럽 원정을 마쳤다. 잉글랜드에는 비극이라 할 수 있는 패배였다'고 했다. 이 매체는 영국 언론 BBC 등의 보도를 인용해 '잉글랜드는 아시아 국가를 상대로 사상 첫 패배를 떠안았다'고 전했다. 일본은 앞서 1무2패였다. 대한민국 1무, 중국 1패, 사우디아라비아 2무, 이란은 1패였다. 호주는 잉글랜드와 8차례 붙어 1승2무5패를 기록했다. 다만, '1승'을 거뒀던 2003년 당시에는 오세아니아 축구 연맹(OFC)에 소속이었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com