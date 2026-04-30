"진일보한 발걸음" 울산은 왜 이영표를 사외이사로 영입했을까, '중장기 전략→전문성' 새 날개 달아…강명원 대표 '특별 인연' 눈길

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 수원FC/ 우승 트로피 세레머니/ 사진 이완복

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[스포츠조선 김성원 기자]2024년 '왕조의 문'을 연 K리그1의 울산 HD가 또 한번 진일보한 발걸음을 옮겼다.

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국가대표 출신인 한국 축구 레전드 이영표 전 강원FC 대표(49)를 사외이사로 전격 영입했다. 울산은 30일 클럽하우스에서 임시 주주총회를 열어 이 대표를 구단의 첫 사외이사로 공식 선임했다.

K리그 기업구단이 국가대표 출신을 사외이사로 선임한 것은 이례적이다. 더구나 이 대표는 울산 출신도 아니다. 그는 안양 LG(현 FC서울)에서 프로에 데뷔했다.

틀을 허물었다. '전문 축구 행정 선진화'로 말을 갈아탄 울산의 광폭행보에 더 큰 날개를 단 것으로 해석된다. 울산은 "중장기 전략 수립을 위해 이 대표를 사외이사로 영입해 경영진의 전문성을 한층 강화했다"고 설명했다.

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이 신임 사외이사는 2002년 한-일월드컵 4강 신화의 주역이자 네덜란드 PSV 에인트호번, 잉글랜드 토트넘, 독일 도르트문트 등 세계 최고의 무대를 누빈 한국 축구의 상징적인 인물이다. 은퇴 후에는 날카로운 분석을 바탕으로 해설위원으로 활동했고, 현재도 그 길을 걷고 있다. 행정가로서의 역량도 이미 가감 없이 발휘했다. 2021년부터는 2년간 강원의 대표이사를 역임했다.

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강원 대표 재임 시절, 소통 중심의 경영과 중장기적 유소년 육성 시스템 구축을 통해 시스템 기반의 명문 구단 도약 발판을 마련했다는 평가를 받았다. 강원이 빚은 작품인 양현준(셀틱)과 양민혁(코번트리 시티)의 '고도성장' 이면에는 그의 지분도 분명 있다.

울산은 이 사외이사가 지닌 풍부한 유럽 선진 축구 경험과 행정 노하우가 구단의 철학 및 중장기 비전을 수립하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

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강명원 울산 대표와의 '특별한 인연'도 눈길을 끈다. 울산은 지난해 12월 '순혈주의'를 포기하고 사상 처음으로 외부 인사를 대표이사로 선임했다. 강 대표가 바로 FC서울 출신이다.

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두 사람의 인연은 26년 전인 안양 LG 시절로 거슬러 올라간다. 당시 강 대표는 팀의 운영을 책임지는 매니저였고, 이 사외이사는 프로에 데뷔한 후 주축 선수로 성장하며 함께 그라운드를 누볐다.

과거 행정가와 선수로 만나 신뢰를 쌓았던 두 인연은 이제 대표이사와 사외이사라는 경영 파트너로 재회하게 됐다. 이미 서로의 역량과 철학을 깊이 이해하고 있는 만큼, 울산의 조직 쇄신과 재정비 과정에서 시너지를 낼 것으로 기대된다.

이 사외이사는 "대한민국을 대표하는 명문 구단 울산 HD의 일원으로 합류하게 되어 영광이다. 강명원 대표님과 함께 구단이 팬들에게 더 큰 사랑을 받고, 아시아를 넘어 세계적인 수준의 시스템을 갖춘 팀이 될 수 있도록 행정적 조력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

울산은 사외이사 선임을 통해 구단의 투명 경영과 전문성을 한층 높이는 한편, 팬들과 더욱 밀접하게 소통하는 마케팅 전략 수립에도 박차를 가할 계획이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com