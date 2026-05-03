[현장인터뷰] 수원 삼성 이긴 수원 레전드 박건하 감독의 솔직 고백 "적으로 만나는 걸 생각하지도 못했다"

한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김대식 기자]박건하 수원FC 감독은 수원 더비에서 오묘한 감정을 느꼈다.

Advertisement

수원FC는 3일 수원종합운동장에서 열린 수원 삼성과 '하나원큐 K리그2 2026' 10라운드 홈 경기에서 3대1로 승리했다. 수원 더비에서 승리한 수원FC는 5경기 만에 승리해 4위(승점 17)로 올라섰다.

전반전만 해도 일방적으로 밀린 수원FC였다. 전반 18분 고승범에게 실점한 뒤로 경기력이 심각했다. 정민기가 결정적인 슈팅을 몇 차례 막지 않았다면 무너질 수 있었다. 전반전을 겨우 버틴 수원FC는 2005년생 유망주 하정우를 앞세워 역전승을 완성했다.

박 감독은 "4경기 동안 승리가 없어서 저도, 선수들도 힘들었는데 홈에서 승리해서 기쁘다. 선수들이 며칠 동안 준비했고, 오늘 절대 패배하지 말자고 했는데 잘해줬다. 이른 시간에 실점했지만 포기하지 않았다. 수원 삼성의 압박이 강해서 후반에는 조금 단순하게 공격하려고 했던 부분이 득점까지 이어졌다. 분위기와 컨디션도 살아나며 승리했다"고 평가했다.

Advertisement

후반전에 달라진 모습에 대해선 "경기 전부터 수원 삼성한테는 지고 싶지 않았던 모습들이 보였다. 저도 승리했으면 좋겠다고 했다. 전반에는 경직된 모습도 있었다. 압박에도 고전했다. 후반에는 빨리 동점골을 넣으면 따라갈 수 있다고 했다. 선수들이 그 부분을 잘 따라와줬다. 득점을 한 이후에 전체적으로 상대가 밀고 나왔을 때 역습을 이용한 게 잘 나타났다"고 칭찬했다.

Advertisement

멀티골을 터트린 하정우도 칭찬했다. "정우는 여기 와서 만났다. 동계훈련부터 기대했던 것 이상으로 득점력이 좋았다. 같이 훈련하니까 장점이 많다. 슈팅력, 스피드, 득점력도 있다. 컨디션과 정신적인 측면에서 부족함이 있었는데, 미팅을 통해서 전달해줬다. 선수가 노력했다. 하정우가 후반전 체력도 떨어지는 부분도 있었는데 오늘은 정신력이 높다는 걸 느꼈다. 득점도 득점이지만 90분 정도 경기한 정신적인 부분이 더 좋아질 것이라 기대하고 있다"고 했다.

승리해 기쁘지만 친정 수원 삼성을 제압한 수원 레전드의 느낌은 어떨까. "경기 전 미팅 때 '오늘 진짜 지고 싶지 않다. 꼭 이기고 싶다고 했다'고 했다. 하지만 마음 속에 여러 생각이 들었다. 제가 보낸 시간이 있기 때문에. 수원 삼성이라는 걸 떠나서 승리가 필요했다. 경기가 끝나고선 기쁘지만 마음 한구석에는 표현할 수 있는 부분도 있다. 세리머니도 크게 안했던 것 같다. 제가 수원 삼성을 상대로 다른 팀에서 만나게 될 것이라고는 생각하지 못했다. 여러 생각이 들 것 같다"며 착잡스러운 마음을 전했다. 윌리안이 후반 초반 교체된 후 박 감독의 인사도 무시한 채 라커룸으로 바로 들어갔다. 일단 박 감독은 "굉장히 팀에 꼭 필요한 선수다. 좋은 결과를 내기 위해서는 있어야 하는 선수다. 후반전에는 윌리안이 수비적인 부분에서 교체 타이밍이었다. 윌리안이 감정 표현을 솔직하게 하는 선수다. 일찍 교체되서 그런 것 같은데, 윌리안과 잘 이야기해보겠다"고 했다.

Advertisement

정민기의 선방쇼 덕분에 전반전에 버틸 수 있었던 수원FC다. "압박에 위험한 찬스도 내줬다. 전반을 1실점만 해서 후반에 뒤집을 수 있었다. 그 부분에 있어서 정민기가 하정우 이상으로 큰 역할을 해줬다"고 극찬했다. 수원=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com