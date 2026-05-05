"아직 안 끝났어?" 홀란이 살린 우승 희망 불씨…집 가려던 맨시티 팬들 '후다닥' 착석, 에버턴과 극적 3-3 무승부

epaselect epa12932791 Erling Haaland (C) of Manchester City grabs the ball for a quick restart of the match after he scored his team's second goal during the English Premier League match Everton FC against Manchester City, in Liverpool, Britain, 04 May 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester City - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - May 4, 2026 Manchester City's Jeremy Doku celebrates scoring their third goal REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 김가을 기자]떠나려던 맨시티(잉글랜드) 팬들이 다급히 좌석을 찾았다.

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맨시티는 5일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 힐 디킨슨 스타디움에서 열린 에버턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 3대3으로 비겼다. 리그 11경기 무패를 달리며 21승8무5패(승점 71)를 기록했다. 1위 아스널(승점 76)과의 격차를 5점으로 줄였다. 다만, 맨시티는 한 경기를 덜 치른 만큼 상황에 따라 격차는 더 줄일 수 있다.

그야말로 극적인 무승부였다. 맨시티는 전반 43분 제레미 도쿠의 선제골로 1-0 리드를 잡았다. 하지만 후반 23분 티에르노 베리에게 동점골을 허용했고, 제이크 오브라이언에게 역전골까지 내주며 흔들렸다. 여기서 끝이 아니다. 에베턴은 후반 36분 바리의 멀티골로 승리의 쐐기를 박는 듯했다.

경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 맨시티는 불과 2분 뒤 엘링 홀란의 득점으로 추격의 불씨를 살렸다. 양 팀 벤치는 선수 교체를 통해 치열한 수싸움에 나섰다. 맨시티의 집중력이 더 강했다. 맨시티는 후반 추가 시간 도쿠의 동점골로 기어코 3대3 무승부를 만들었다.

epa12932827 Manchester City manager Pep Guardiola hugs player Nico O'Reilly at the end of the English Premier League match Everton FC against Manchester City, in Liverpool, Britain, 04 May 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Manchester City's Belgian midfielder #11 Jeremy Doku celebrates scoring the equalizer during the English Premier League football match between Everton and Manchester City at Hill Dickinson Stadium in Liverpool on May 4, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP)

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영국 언론 더선은 '맨시티 팬들은 1-3으로 밀리자 EPL 우승은 물거품이 된 것처럼 보였다. 팬들은 경기장을 빠져나오려 했다. 하지만 홀란이 그들을 멈추게 했다. 팬들은 서둘러 자신의 자리로 돌아갔다. 그리고 맨시티는 3대3 무승부로 승점 1점을 확보하는 놀라운 후반전을 만들었다'고 보도했다.

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또 다른 언론 BBC에 따르면 "호셉 과르디올라 맨시티 감독은 "지는 것보다 낫다. (타이틀은) 우리 손에 달려 있지 않다. 이전에는 그렇지 않았다. 아직 경기가 남아있다. 어떻게 될지 지켜보겠다"고 말했다.

맨시티는 10일 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 브렌트퍼드와 대결한다. 두 팀의 올 시즌 첫 경기에선 맨시티가 1대0으로 이겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com