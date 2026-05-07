"오현규, 팬들에게 진심으로 사과했다"...고개 숙인 '韓 차기 9번', 탈락 후 작심 발언 "결코 경쟁을 멈추지 않을 것"

사진=오?규 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규가 아쉬운 탈락에 팬들에게 고개를 숙였다.

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튀르키예의 예니차크는 7일(한국시각) '오현규가 베식타스 팬들에게 진심으로 사과했다. 그는 경기 패배 후 사과문을 게시했다. 실망스러운 패배에 대해 책임감을 느낀다고 밝힌 오현규는 앞으로 베식타스의 상징이 될 수 있도록 더욱 열심히 노력하겠다고 말했다'고 보도했다.

오현규는 7일 개인 SNS를 통해 '어제 결과에 대해 진심으로 사과드리다'라며 사과의 말을 전했다.

베식타스는 6일 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 튀르키예 쿠파스 준결승전에서 코니아스포르에 0대1로 패하며 탈락했다.

로이터연합뉴스

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베식타스가 정상을 노린 대회였다. 갈라타사라이의 19회 우승에 이어 쿠파스 11회 우승으로 역대 2위 우승 팀인 베식타스로서는 2023~2024시즌 이후 다시 한번 정상을 노릴 좋은 기회였다. 하지만 이날 경기 베식타스는 한 골의 격차를 극복하지 못하고 침묵하며 준결승에서 여정을 마감했다.

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오현규는 지난 8강에서 알라이나스포르를 상대로 1골1도움을 터트리며 팀의 준결승 진출을 이끌었으나, 이번 맞대결에서는 선발 출전했음에도 득점을 터트리지 못했다. 오현규는 슈팅 4회, 공 경합 성공 7회 등을 기록했다.

아쉬움과 함께 팬들의 실망감을 달랬다. 오현규는 '팬들에게 얼마나 소중한 경기인지 알고 있다. 나뿐만 아니라 베식타스 팬들의 꿈이었다. 그렇기에 일어난 일을 받아들이기 어렵다'며 '유니폼을 입은 날부터 목표는 항상 우승을 위해 싸워 팬들을 자랑스럽게 만드는 것이었다. 베식타스 9번은 영광이자 큰 책임이다. 결코 당연하게 여기지 않는다'고 했다.

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이어 '지난밤은 가장 힘든 밤 중 하나였고, 이 팀이 성공할 자격이 있다는 것을 알고 있기에 책임감으 느낀다. 매주 팬들의 열정, 충성심, 응원은 나에게 전부다. 그렇기에 어제와 같은 순간이 더 괴롭다. 나는 더 열심히 노력하고 싸워서 내가 가진 모든 것을 바치겠다. 나는 큰 꿈과 야망, 목표를 갖고 이곳에 왔다. 이 구단과 팬들과 함께 특별한 것을 이루기 위해 왔다'고 강조했다.

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발전하고, 나아질 것을 다짐했다. 오현규는 '승리만이 전부는 아니다. 고통스러운 순간, 실패에서 배우고 강해져서 돌아오기도 한다. 힘든 밤이 우리를 강하게 할 것이라 믿고, 베식타스에 성공과 트로피를 가져다줄 때까지 결코 경쟁을 멈추지 않겠다. 힘든 순간에도 지지를 해줘서 감사하다'며 '우리는 함께 일어설 것이다'고 했다.

오현규는 2022~2023시즌 셀틱 이적으로 유럽 무대에 발을 들인 후 올 시즌 베식타스 이적으로 가장 뜨거운 시기를 보내고 있다. 베식타시 합류 이후 꾸준한 활약을 선보이고 있다. 오현규는 리그 데뷔 이후 3경기 연속골을 터트리며 곧바로 팀 내 핵심 선수로 자리 잡았다. 활동량과 전방에서의 침투, 골 결정력 모두 합격점이었다. 15경기에서 8골2도움으로 기대 이상의 경기력을 이미 선보이고 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com