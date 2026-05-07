[오피셜]'사상 첫' 남북 女 클럽팀 충돌, K리그2 수원FC 홈경기장 변경…K리그1 전북-김천 킥오프 시간 연기

사진=AFC

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[스포츠조선 김성원 기자]대한민국에서 열리는 남북 여자 축구 클럽팀의 역사적 대결로 K리그2 경기 일정이 일부 변경됐다.

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한국프로축구연맹은 17일 수원종합운동장에서 열릴 예정이었던 K리그2 12라운드 수원FC와 충남아산의 경기 장소가 충남아산 홈인 이순신종합운동장으로 변경된다고 7일 발표했다.

프로연맹은 "20일과 23일 수원종합운동장에서 열리는 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 및 결승전의 원활한 준비를 위한 협조 차원"이라고 설명했다. 수원FC 위민과 내고향여자축구단(북한)은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 2025~2026시즌 AWCL 4강전을 치른다. 여기서 승리한 팀은 멜버른시티(호주)-도쿄 베르디(일본) 경기 승자와 23일 오후 2시 결승에서 붙는다.

남북 여자 축구가 대표팀 레벨이 아닌 클럽팀끼리 한국에서 붙는 건 이번이 처음이다. 북한 여자 축구팀의 한국 방문은 2014년 인천아시안게임 이후 12년 만에 이뤄지게 됐다. 스포츠 전 종목으로 따져도 북한 선수가 한국에서 열린 스포츠 대회에 출전하는 건 2018년 12월 이후 처음이다.

사진=AFC 공식 홈페이지 캡처

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당시 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스에 북한의 차효심이 장우진(세아)과 짝을 이뤄 혼합복식에 출전했다. 단일팀이 아닌 '북한 대표' 자격 공식 대회 출전이 이뤄진 것은 같은 해 9월 창원에서 열린 세계사격선수권대회가 마지막이다.

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이 경기의 홈-원정이 바뀜에 따라, 10월 25일 열리는 30라운드 충남아산과의 수원FC 경기의 홈 경기장은 기존 이순신종합운동장에서 수원종합운동장으로 변경된다.

또 17일 전주월드컵경기장에서 열리는 K리그1 15라운드 전북 현대와 김천 상무의 경기는 킥오프 시간을 기존 오후 4시 30분에서 10분 늦은 4시 40분으로 연기됐다. 프로연맹은 "전북 홈경기 이벤트의 원활한 준비 및 운영을 위해서"라고 이유를 밝혔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com

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◇K리그2 12라운드 수원FC:충남아산

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-(변경 전) 5월 17일(일) 오후 7시 수원FC:충남아산(수원종합운동장)

-(변경 후) 5월 17일(일) 오후 7시 충남아산:수원FC(이순신종합운동장)

◇K리그2 30라운드 수원FC:충남아산

-(변경 전) 10월 25일(일) 오후 2시 충남아산:수원FC(이순신종합운동장)

-(변경 후) 10월 25일(일) 오후 2시 수원FC:충남아산(수원종합운동장)

◇K리그1 15라운드 전북:김천

-(변경 전) 5월 17일(일) 오후 4시30분 전북:김천(전주월드컵경기장)

-(변경 후) 5월 17일(일) 오후 4시40분 전북:김천(전주월드컵경기장)