[오피셜]손흥민, 어쩌면 '마지막' 대표팀 우승 도전 기회! 홍명보호, '김상식의 베트남'과 대격돌 예고...2027년 아시안컵 조추첨 완료

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 축구 대표팀의 아시안컵 조추첨이 확정됐다.

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아시아축구연맹(AFC)은 10일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '2027년 아시안컵, 영광으로 가는 길이 준비됐다'며 조추첨 결과를 공유했다.

2027년 사우디아라비아 아시안컵 본선 조추첨은 10일 사우디 리야드 인근 살와 궁전에서 열렸다. 한국 대표팀은 이날 조추첨에서 포트1으로서 E조에 속했다. 아랍에미리트(UAE)와 베트남, 그리고 예멘 혹은 레바논이 한국과 한 조에 묶였다. 예멘과 레바논은 오는 6월4일 아시안컵 진출을 두고 경기를 펼칠 예정이다.

사진=AFC 홈페이지 캡처

A조에는 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 팔레스타인, B조에는 우즈베키스탄, 바레인, 북한, 요르단이 함께 이름을 올렸다. 중국은 이란, 시리아, 키르기스스탄과 함께 C조에 포함됐다. D조는 호주, 타지키스탄, 이라크, 싱가포르로 구성됐다. 한국과 함께 아시아 최정상을 노리는 일본은 카타르, 태국, 인도네시아와 F조에서 토너먼트 진출을 다툰다. 이번 조추첨은 김유정 국제심판이 조추첨자로 나서기도 했다. 이번 대회는 오는 2027년 1월7일부터 2월5일까지 29일간 열린다. 장소는 사우디 수도 리야드를 비롯해 제다와 코바르 등 8개 구장에서 진행될 예정이다.

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한국은 비교적 무난한 조 구성에 성공했다. 우승 후보의 입장에서 나서는 대회, 한국으로서는 조별리그부터 기세를 올리는 것이 중요하다. UAE, 베트남, 예멘 혹은 레바논 모두 한국보다는 한 수 아래의 전력, 상대하기 어려운 팀은 없다. 김상식 감독이 이끄는 베트남 대표팀이 복병이 될 수도 있으나, 한국과 전력에서 비교를 하기는 어렵다.

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한국으로서는 사실상 토너먼트 무대에서 보여주는 경기력이 더 중요할 전망이다. 한국은 그간 아시안컵 우승에 꾸준히 도전했으나, 좀처럼 트로피에 다가서지 못했다. 1960년 우승 이후 67년 동안 우승 트로피와 인연이 없었다.

손흥민의 대표팀 소속 마지막 우승 도전이 될 수 있다. 손흥민은 그간 아시안컵 우승에 대한 의지를 숨기지 않았다. 이번 2026년 북중미월드컵에서도 마지막이라는 마음가짐으로 준비에 몰두하고 있기에, 다가오는 아시안컵에서는 우승을 위한 노력을 마지막까지 쏟을 가능성이 크다.

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한국은 직전 2024년 카타르 대회 당시에는 4강에서 탈락했다. 당시 위르겐 클린스만 감독 체제에서 기대 이하의 경기력을 보여줬고, 4강 상대 요르단에 0대2로 패했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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◇2027년 AFC 사우디아라비아 아시안컵 조편성 결과

A조=사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 팔레스타인

B조=우즈베키스탄, 바레인, 북한, 요르단

C조=이란, 시리아, 키르기스공화국, 중국

D조=호주, 타지키스탄, 이라크, 싱가포르

E조=한국, UAE, 베트남, 레바논 혹은 예멘

F조=일본, 카타르, 태국, 인도네시아