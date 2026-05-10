[오피셜]'손흥민이 대표팀 우승을 노릴 사실상 마지막 대회' 홍명보호, 2027년 아시안컵 조추첨 결과 김상식의 베트남-UAE-레바논 혹은 예멘과 같은 조 편성…67년만의 우승 재도전!

출처=대한축구협회 SNS

10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 손흥민이 교체아웃되며 홍명보 감독의 격려를 받고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.10/

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[스포츠조선 윤진만 기자]67년만에 아시아 제패를 노리는 홍명보호가 2027년 사우디아시안컵에서 한국인 사령탑 김상식 감독이 이끄는 베트남과 조별리그에서 격돌한다.

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대한민국 축구 A대표팀은 10일(한국시각) 사우디아라비아 리야드에서 진행한 아시안컵 본선 조추첨에서 아랍에미리트(UAE), 베트남, 레바논 혹은 예멘과 같은 E조에 속했다. 홍명보호 김동진 코치가 조추첨식에 참석했다.

E조의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 대한민국(25위), UAE(68이), 베트남(99위), 레바논(108위), 예멘(149위)순이다. 2번 포트에 속한 팀 중 카타르(55위), 이라크(57위), 요르단(63위) 등을 피했단 점에서 무난한 조로 평가할 수 있다. K리거 야잔(FC서울)을 보유한 요르단은 2026년 북중미월드컵 본선에 오를 정도로 기세가 높은 팀이다. 지난 2023년 카타르아시안컵에선 깜짝 준우승을 거뒀다.

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3번 포트와 4번 포트에 속한 팀 중에서도 바레인(91위), 태국(93위), 중국(94위), 북한(118위), 인도네시아(122위) 등을 만났다면 더 까다로울 수 있었다.

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홍명보호는 내년 1월 11일 레바논 혹은 예멘과 조별리그 첫 경기를 펼치고, 16일에 베트남, 21일에 UAE를 잇달아 상대한다. 대회는 리야드, 제다, 코바르 등 3개 도시 8개 경기장에서 열린다.

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24개팀이 조별리그를 치러 6개조 상위 2개팀과 조 3위팀 중 성적이 좋은 4개팀이 16강에 진출한다. 결승전은 2월 6일 리야드 킹파흐드스포츠시티스타디움에서 열린다.

베트남전에선 과거 축구대표팀 선후배 사이인 홍명보 감독과 김상식 베트남 대표팀 감독이 지략대결이 예고됐다. 2026년 북중미월드컵 본선을 준비 중인 홍 감독은 2024년 대한축구협회(KFA)와 2027년 아시안컵까지 계약을 체결했다.

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조별리그 첫 번째 상대는 홍명보호가 월드컵 베이스캠프이자 '기회의 땅'이 될 멕시코 과달라하라로 이동하는 날인 다음달 5일에 확정된다. 레바논이 한장 남은 티켓의 주인공이 될 확률이 현재로선 크다. 레바논은 카타르 도하에서 열리는 아시안컵 3차예선 6차전에서 예멘과 비기기만 해도 본선에 오른다. 현재 레바논이 승점 13점을 기록하며 승점 11점인 예멘에 2점 앞섰다. 두 팀의 최종전은 애초 3월에 열릴 예정이었으나, 이란 전쟁 여파로 연기됐다. 이번 아시안컵 조 추첨식도 지난달에서 이번달로 연기됐다. 김유정 심판이 조추첨자로 참석했다.

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대한민국은 2024년 1~2월에 열린 지난 카타르아시안컵에서 4강에 그쳤다. 위르겐 클린스만 감독의 무색무취 전술, 손흥민-이강인의 충돌 사건 등으로 후폭풍이 거셌던 대회였다. 캡틴 손흥민(LA FC)의 마지막 메이저대회가 될 가능성이 큰 이번 사우디 대회에선 1960년 대회 이후 67년만의 우승에 재도전한다.

한국이 조별리그를 1위로 통과하면 호주, 타지키스탄, 이라크, 싱가포르가 속한 D조 2위와 16강에서 격돌한다. E조 2위는 F조 1위와 16강에서 맞붙는데, 전력상 일본이 될 공산이 크다. 일본은 카타르, 태국, 인도네시아와 F조에 묶였다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

◇2027년 사우디아시안컵 조편성

A조=사우디, 쿠웨이트, 오만, 팔레스타인

B조=우즈베키스탄, 바레인, 북한, 요르단

C조=이란, 시리아, 키르기스스탄, 중국

D조=호주, 타지키스탄, 이라크, 싱가포르

E조=대한민국, UAE, 베트남, 레바논/예멘

F조=일본, 카타르, 태국, 인도네시아