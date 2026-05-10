이럴 수가! 손흥민 맞대결 불발, 레알 출신 '월드컵 득점왕' 또또또 방출…'HERE WE GO' 확인, '클럽 수난사' 북중미WC 후 은퇴 고려 '충격'

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미네소타 SNS

올림피아코스 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]하메스 로드리게스(35)가 다시 '실업자'가 된다.

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'HERE WE GO(히어 위 고)'의 대명사인 유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 10일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '로드리게스는 다음 주 MLS(메이저리그사커)의 미네소타 유나이티드를 떠나기로 했다. 그는 다시 FA(자유계약선수)가 된다'고 밝혔다.

로드리게스는 지난 2월 미네소타와 단기 계약을 했다. 계약기간은 6월이다. 12월까지 연장하는 옵션이 포함됐다. 그러나 그는 연장없이 계약을 종료키로 했다. MLS는 25일 경기를 끝으로 월드컵 휴식기에 들어간다.

로드리게스는 지난 6년 동안 7번째 방출이다. 로마노는 '로드리케스는 월드컵 이후 은퇴를 고려하고 있다'고 전했다.

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로드리게스는 콜롬비아의 레전드다. 그는 2014년 브라질월드컵에서 득점왕(6골)을 거머쥐며 혜성처럼 지구촌 축구의 전면에 등장했다. 파리생제르맹(PSG), 맨시티가 러브콜을 보냈지만 로드리게스의 선택은 레알 마드리드였다.

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그는 레알 마드리드에서 라리가와 유럽챔피언스리그에서 각각 2회 우승컵을 들어올렸다. 바이에른 뮌헨으로 임대된 후에도 두 차례 독일 분데스리가 정상에 올랐다.

코파아메리카 홈페이지

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 에버턴에서도 2020~2021시즌 활약했다. 바이에른 뮌헨에서 함께했던 카롤로 안첼로티 감독이 그의 손을 잡았다. 그러나 안첼로티 감독이 떠난 후 라파엘 베니테스 감독이 지휘봉을 잡자 밀려났다. 그는 에버턴에선 26경기에 출전 6골 8도움을 기록했다.

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로드리게스는 이후 알라얀, 올림피아코스에서 뛰었다. 올림피아코스에는 황인범과 함께 활약했다. 상파울루, 라요 바예카노, 클루브 레온을 거친 그는 미네소타와 만났지만 인연이 아니었다. MLS에선 단 4경기에 출전해 골도, 도움도 없다.

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로드리게스는 지난달 26일 손흥민과 맞대결을 기대했다. 하지만 손흥민이 휴식을 취하면서 둘의 충돌은 무산됐다. LA FC가 원정에서 1대0으로 승리한 가운데 로드리게스는 선발 출전에도 침묵했다.

그는 A매치 124경기에 출전해 31골을 기록했다. 콜롬비아는 2024년 코파아메리카에서 준우승에 만족해야 했지만 그는 MVP(최우수선수)인 골든볼을 수상했다. 그러나 '클럽 수난사'는 계속되고 있다.

콜롬비아는 2026년 북중미월드컵에서 포르투갈, 콩고민주공화국, 우즈베스키스탄과 K조에 포진했다. 최종엔트리에 포함될 경우 로드리게스의 마지막 월드컵이 될 전망이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com