'선두' 부산-'7경기 무패' 천안의 '박진섭 더비'...선봉은 크리스찬-가브리엘 VS 이준호-툰가라[현장 라인업]

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[부산=스포츠조선 박찬준 기자]크리스찬(부산)과 이준호(천안)가 선봉에 선다.

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부산 아이파크와 천안시티FC는 10일 부산구덕운동장에서 '하나은행 K리그2 2026' 11라운드를 치른다. 부산은 승점 25점(8승1무1패)으로 1위, 천안은 승점 14점(3승5무1패)로 9위를 달리고 있다.

두 팀 모두 최상의 흐름이다. 부산은 9라운드에서 수원 삼성에 패하며 시즌 첫 패를 당했지만, 이어진 김해FC와의 경기에서 승리하며 다시 본 궤도에 올라섰다. 굳건히 선수를 지켰다. 천안은 더욱 뜨겁다. 안은 충남아산을 1대0으로 격파하고 리그 7경기 무패를 달렸다. 구단 역사상 최장 무패 기록을 세웠다.

이날 대결은 '박진섭 더비'로 불린다. 박진섭 천안 감독은 2022년부터 2024년까지 부산 지휘봉을 잡은 바 있다. 그는 2023년 승격 문턱까지 갔지만, 아쉽게 마지막 고비를 넘지 못하며 고배를 마셨다. 박 감독의 지도자 커리어에서도 가장 아쉬운 순간이었다. 박 감독은 2024년 중도하차했고, 후임이 지금 부산을 이끄는 조성환 감독이다.

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두 팀의 대결은 '창과 방패'의 싸움으로 압축할 수 있다. 부산은 21골로 리그 최다 득점 1위, 천안은 9실점으로 리그 최소 실점 2위에 올라 있다. 선제골을 넣느냐, 막느냐의 혈투가 승부를 가를 전망이다.

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양 팀은 베스트 라인업을 꺼냈다. 부산은 4-4-2로 나선다. 크리스찬과 가브리엘이 투톱을 꾸린다. 김세훈-이동수-선준석-김현민이 허리진을 구성했다. 전성진-김희승-김진혁-우주성이 포백을 이뤘다. 골키퍼 장갑은 구상민이 낀다. 백가온, 구템베르그, 김민혁, 최예훈 등이 벤치에서 출발한다.천안은 3-4-3으로 맞섰다. 어은결-이준호-툰가라가 스리톱을 이뤘다. 이동협과 박창우가 좌우에 서고, 라마스와 구종욱이 중원을 꾸렸다. 권용승-최규백-최준혁이 스리백을 구성했다. 박대한이 골문을 지켰다. 사르자니, 안창민 이상준 이지훈 등이 조커로 대기한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com