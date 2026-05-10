"골 잘 넣는 수비수가 있다" A대표팀 향한 정정용 감독의 추천..."결과 가져오는 경기 해야"[현장인터뷰]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]정정용 전북 감독이 전북 선수들의 A대표팀 승선을 위해 추천을 아끼지 않았다.

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전북현대는 10일 안양종합운동장에서 열리는 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 13라운드 경기를 앞두고 있다.

전북은 확실한 상승세다. 최근 3연승을 달리며 우승 후보다운 면모를 선보였다. 해당 기간 포항, 제주, 광주를 꺾으며 9골 2실점, 제주와 광주를 상대로는 클린시트를 기록했다. 중원과 공격이 기세를 탔다. 중원에서는 오베르단이 뛰어난 경기력으로 경기 영향력과 더불어 득점까지 책임지고 있다. 최전방에서는 티아고가 교체 출전에도 불구하고 2경기 연속 득점으로 팀 승리에 일조했다. 부진에 시달리던 김승섭까지 광주전 마수걸이 득점으로 아쉬움을 털어냈다.

정정용 전북 감독은 경기 전 취재진과 만나 "쉬운 경기들이 아니다. 계속 경기를 하니까 체력적인 부분도 고려해야 한다. 결과를 가져오기 위한 경기를 해야 한다는 것이 키포인트고, 그렇게 준비하고 나왔다"고 각오를 다졌다. 3연승, 이제 4연승을 바라보는 전북. 정 감독은 "월드컵 가기 전까지 세 경기가 남았다. 서울이 조금 그런 상황에서 기회가 오는 부분들은 내가 얘기 안 해도 선수들도 잘 알고 있다. 그런 부분을 잡고 가는 것이 맞다. 두 경기를 연달아 해야 하기에 실점만 조심하면 충분히 가능할 것 같다"고 했다.

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실점을 최소화하며 승리를 챙긴 전북이다. 최근 2경기 모두 클린시트로 경기를 마치면서, 6골을 터트렸다. 정 감독은 "우리가 먼저 득점하는 부분들이 있고, 선수들이 공격 후 전환 상황에서 속도를 갖고 견제했다. 전체적으로 수비들이 좋지만, 리스크가 줄어든 것 같다"고 했다.

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이날 경기에는 한국 A대표팀, U-23(23세 이하) 대표팀 관계자도 경기장에서 선수들을 지켜볼 예정이다. 홍명보 감독도 경기장에 방문했다. 정 감독은 "우리 선수들이 지금 퍼포먼스가 좋다. 골 잘 넣는 수비수도 있고, 여러 선수가 있다. 그런 선수들도 대표팀이 충분히 가능할 것 같은데 잘 봐줬으면 좋겠다"고 했다. 올 시즌 수비와 더불어 득점까지 터트리며 활약이 좋은 조위제를 포함해 전북 선수들의 A대표팀 승선을 기대했다.

전북 최전방에서는 이날 경기 모따가 선발 출격한다. 친정팀인 안양을 상대하는 모따, 정 감독은 득점을 기대했다. 그는 "득점이 더딘데, 친정팀 상대로 집중해서 득점만 해줬으면 한다"고 했다.

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안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com