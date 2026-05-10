5번의 '졌잘싸'는 없다, 전북전 승리 의지 불태운 유병훈 감독..."수단-방법 가리지 않고 이긴다는 생각"[현장인터뷰]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]더이상 '졌잘싸(졌지만 잘 싸웠다)'는 없다는 각오다.

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FC안양은 10일 안양종합운동장에서 열리는 전북현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 13라운드 경기를 앞두고 있다.

안양은 직전 2경기에서 아쉬운 결과를 챙겼다. 광주전 5대2 대승 이후 부천전에는 극장 결승골을 내주며 1대0으로 패했다. 이어진 FC서울과의 더비 매치는 경기 초반 야잔의 퇴장을 통한 수적 우위를 살리지 못하며 혈투 끝에 0대0 무숭브에 그쳤다. 3경기 만에 승리 도전에서 가장 뼈아픈 것은 결장자들의 공백이다. 마테우스가 퇴장 징계, 토마스도 부상으로 빠졌다. 두 선수는 안양 공수의 핵심이다. 전력 약화가 불가피하다. 선발 명단을 구성할 선수들이 두 선수의 빈자리를 최소화하는 것이 관건이다.

유병훈 안양 감독은 경기 전 취재진과 만나 "공격 쪽에 부상자가 많다. 퇴장으로 인해 선수들이 못 나오는 상황이다. 있는 자원을 통해서 팀의 역할을 나누는 것이 중요하다. 우리가 원하는 방식으로 해보고, 안 되면 과감하게 다른 방식을 택해서라도 득점을 생산해야 한다는 생각으로 선수들과 준비했다"고 각오를 다졌다.

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안양은 최근 마테우스의 퇴장과 김보경의 부상으로 공격형 미드필더 역할에 공백이 크다. 전북을 상대로 그 자리를 채운 선수는 채현우다. 유 감독은 "채현우의 본래 포지션이 공격형 미드필더다. 작년과 재작년에는 윙으로 쓰면서 그 자리에도 적응했는데, 생소한 자리는 아니다. 상대 배후를 침투해 따라다니는 것을 어렵게 만들어야 한다. 라파엘도 마찬가지고 연계 플레이의 꼭짓점이 사라졌다. 상대 중원에서는 오베르단 김진규가 나선다. 오베르단은 예측 차단이 좋은 선수다. 그 부분을 모하게 하기 위해 채현우나 라파엘이 끌고 다니면서 공격을 제어하고 우리의 장점을 극대화할 준비를 했다"고 했다.

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안양은 이날 엘쿠라노가 명단 제외됐다. 부상이 아닌 팀적인 차원에서의 결정이었다. 유 감독은 "팀이 원하는 부분을 먼저 해줘야 하는데 그 부분에서 녹아들지 못했다. 상황을 지켜보고 다시 준비시켜서 투입해야 하는 시기라고 봤다"고 설명했다.

상대 전적에서는 안양이 확실히 열세다. 두 팀은 지난 시즌 파이널라운드까지 포함해 총 4번의 맞대결에서 모두 전북이 승리했다. 안양은 먹이사슬을 뒤집을 각오로 나선다. 안양은 앞서 지난 시즌 한 차례도 이기지 못한 포항을 상대로 올 시즌 승리를 따낸 바 있다. 징크스 극복에 나선다. 유 감독은 "그 부분을 선수들과 미팅하면서 강조했다. 4연패 과정이 어떻게 보면 졌지만, 경기는 잘했다고 끝났다. 오늘은 잘하는 것을 빼고, 수단과 방법을 가리지 않고 동원해서 우리가 이긴다는 생각이다. 잘했는데, 아쉽게 졌다 이런 것을 남기지 않도록 의지를 갖고 싸워보자는 얘길르 중점적으로 했다"고 했다.

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지난 경기 서울전 퇴장으로 화제의 중심이 됐던 김강에 대해서는 당근과 채찍을 아끼지 않은 유 감독이다. 그는 "끝난 직후에 계속 울어서 어떻게 말을 하지 못했다. 다음 날 훈련에서 강하게 얘기했다. 어린 선수이기에 큰 경험을 했다. 이제 중요한 것은 잘못한 것을 분명히 인지하고, 자기가 잘못한 것을 재발하지 않는 것이 중요하다. 김강이라는 이름을 알렸으니까, 득점이나 잘하는 것으로 다시 알려질 수 있도록 하자고 얘기해했다"고 했다.

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안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com