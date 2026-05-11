"집어치워" VAR 없었다면 토트넘, 잔류 '여유' 만끽→맨시티, 역전 우승…아스널 '특혜' 거센 논란

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사진캡처=EPL 홈페이지

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[스포츠조선 김성원 기자]종착역이 목전인 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 'VAR(비디오판독) 논란'이 거세다.

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11일(이하 한국시각) 영국 런던의 런던 스타디움에서 열린 웨스트햄과 아스널의 EPL 36라운드가 도화선이었다. 웨스트햄은 0-1로 끌려가던 후반 추가시간 칼럼 윌슨이 '극장 동점골'을 터트렸다.

그러나 VAR 온필드리뷰 결과, 득점이 취소됐다. 무려 4분11초 동안 VAR을 진행한 주심은 득점 과정에서 웨스트햄의 파블로가 아스널 수문장 다비드 라야에게 반칙을 한 것으로 판단했다. 결국 아스널이 1대0으로 승리했다.

이 경기는 우승과 강등 구도를 모두 뒤흔들었다. 아스널은 승점 3점을 추가하며 79점을 기록, 2003~2004시즌 이후 22년 만의 EPL 우승에 바짝 다가섰다. 아스널을 추격하고 있는 2위 맨시티(승점 74)는 허무했다. 한 경기를 덜 치렀지만 승점 차는 5점으로 다시 벌어졌다.

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17위 토트넘도 안도했다. 강등권인 18위 웨스트햄이 비겼을 경우 승점 37점으로 토트넘과 어깨를 나란히 할 수 있었다. 그러나 승점 1점 차는 유지됐다. 토트넘은 12일 리즈 유나이티드와 36라운드를 치른다. 승리하면 웨스트햄과의 승점 차는 4점으로 벌어진다. 강등 공포에서 한 발짝 비켜설 수 있다.

AFP 연합뉴스

사진캡처=BBC

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영국의 '더선'은 논란의 중심에서 VAR 판정 없이 집계된 프리미어리그 순위표를 공개해 눈길을 끌었다. VAR이 없다는 가정 하에 아스널은 여전히 선두를 유지했다. 승점은 74점. 그러나 한 경기를 덜 치른 맨시티(승점 73)와의 승점 차는 단 1점에 불과했다. 맨시티는 자력으로 역전 우승이 가능한 상황이다.

맨유가 3위를 유지한 가운데 7위 브라이턴과 6위 본머스가 각각 3계단, 1계단 상승했다. 반면 애스턴빌라는 1계단, 리버풀은 3계단 떨어졌다. 리버풀은 이번 시즌 VAR 개입의 가장 큰 수혜자 중 한 팀으로 평가받았다.

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EPL 잔류 마지노선인 17위에 포진한 토트넘은 VAR이 없었다면 2계단 상승한 15위에 위치했다. '더선'은 '토트넘은 현실에서 강등권 싸움에 계속 남아 있게 된 것을 억울하게 여길 것이다. VAR이 없었다면 강등권에서 멀리 떨어져 있었을 것이고, 현재보다 승점 4점이나 더 높았을 것'이라며 '이는 VAR이 이번 시즌 토트넘에 6건을 불리하게 뒤집고, 4건은 유리하게 판정한 것에서 나온 것'이라고 설명했다.

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토트넘이 아닌 크리스털 팰리스와 노팅엄 포레스트가 나란히 2계단 하락해 16위와 17위에 자리, 생존 경쟁을 벌여야 하는 상황이었다. 다만 강등권인 18~20위 웨스트햄, 번리, 울버햄튼의 구도는 불변이었다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com