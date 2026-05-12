'지성이 형, 저 맨유가 다시 불러요' 36살 후배, 12년 만에 기적의 맨유 리턴?..."유력 영입 후보"

사진캡쳐=인디펜던트

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[스포츠조선 김대식 기자]박지성과 같은 시대를 뛰었던 후배가 맨체스터 유나이티드의 영입 후보로 고려되고 있다.

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영국 맨체스터 이브닝 뉴스는 11일(한국시각) '맨유는 이번 여름 조슈아 지르크지 영입을 위해 볼로냐에 지급해야 할 마지막 할부금을 납부할 예정이다. 하지만 이 공격수의 올드 트래포드 생활은 대금 정산과 동시에 막을 내릴 것으로 보인다'며 지르크지가 이번 시즌을 끝으로 방출될 것이라고 보도했다.

매체는 '지르크지는 결코 다득점을 기록하는 선수가 아니었으며, 기술적으로는 뛰어난 공격수일지 몰라도 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 거친 환경을 정면에서 이끌 정통 스트라이커는 아니었다. 짐 래트클리프 구단주가 에릭 텐 하흐 감독의 경질을 고민하다 유임을 결정하기까지 몇 주가 걸렸고, 오마르 베라다와 댄 애슈워스가 여름 중반에서야 업무를 시작했던 당시 맨유의 혼란스러운 영입 시스템이 지르크지 같은 영입을 낳았다'며 지르크지 영입이 시작부터 실패한 영입이었다고 주장했다.

지르크지까지 방출하게 될 경우, 맨유는 새로운 공격수가 필요하다. 베냐민 세슈코가 이번 시즌 잘 적응했지만 다음 시즌에는 유럽챔피언스리그(UCL)를 소화해야 한다. 리그나 컵대회에서 로테이션이 필요할 때 대신 뛰어줄 선수가 있어야 한다.

로이터연합뉴스

맨체스터 이브닝 뉴스는 '맨유는 지르크지를 대체하기 위해 측면과 중앙을 모두 소화할 수 있는 다재다능한 공격수를 찾거나, 경험 많은 베테랑을 고려할 수도 있다. 브라이튼과 계약이 1년 남은 대니 웰백이 유력한 후보다. 맨유는 최근 몇 년간 그의 복귀를 두 차례나 고려한 바 있다. 그는 11월에 36세가 되지만, 아멕스 스타디움에서 또 한 번 좋은 시즌을 보냈으며 그의 풍부한 경험은 팀에 큰 자산이 될 수 있다'며 맨유가 웰백 복귀를 고려하고 있다고 전했다.

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맨유 유스 출신인 웰백은 어릴 적 많은 기대를 받았다. 선덜랜드 임대를 다녀온 후 2011~2021시즌부터 본격적으로 1군에서 뛰었다. 당시 박지성과도 호흡이 좋았다. 하지만 웰백은 맨유에서 주전 스트라이커를 맡을 정도의 실력은 아니었다. 다재다능했지만 득점력이 저조했고, 자신만의 무기가 부족했다.

로이터연합뉴스

알렉스 퍼거슨 감독이 은퇴한 후 웰백은 여러 포지션을 뛰었지만 끝내 적응하지 못했다. 결국 2014년 여름 아스널행을 결정했다. 아스널에서도 비교적 평범했다. 기대치 이상의 활약은 전혀 아니었다. 하지만 웰백은 30대가 넘었던 2020~2021시즌에 브라이튼으로 합류했는데, 그때부터 꽃을 피웠다.

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알토란 같은 활약을 하던 웰백은 주전으로 도약했다. 10대였던 2008~2009시즌에 맨유 1군에 데뷔했던 웰백은 30대 중반이 된 2024~2025시즌이 되어서야 처음으로 단일 시즌 리그 10골 고지에 올랐다. 이번 시즌에는 리그 35경기 13골로 커리어 최고의 시즌을 보내고 있다. 나이가 많지만 컨디션 관리를 잘하는 선수고, 이적료도 낮아서 실패해도 부담이 없는 것도 사실이다. 웰백의 복귀가 정말로 추진된다면 많은 화제가 될 것이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com