[오피셜]'손흥민 국대 커리어 망친 주범' 클린스만, 북중미월드컵 TSG 위원으로 '후임' 홍명보 축구 분석한다…대회 수상자도 직접 선정

6일(현지시간) 카타르 알라이얀 아흐마드 빈 알리 스타디움에서 열린 2023 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵 4강전 대한민국과 요르단의 경기. 경기에서 패한 대한민국 클린스만 감독과 손흥민이 아쉬워하고 있다. 알라이얀(카타르)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.02.06/

15일 서울 신문로 축구회관에서 대한축구협회 전력강화위원회가 열렸다. 클린스만 감독 사퇴를 촉구하는 현수막이 축구회관 앞에 걸려있다. 신문로=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.02.15/

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[스포츠조선 윤진만 기자]위르겐 클린스만 전 대한민국 축구대표팀 감독이 2026년 북중미월드컵 기술연구그룹(TSG)에 합류했다.

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국제축구연맹(FIFA)은 11일(현지시각), 아르센 벵거 FIFA 글로벌 축구 발전 책임자가 이끄는 TSG 그룹에 독일 출신 클린스만을 비롯해 오토 아도(가나), 마이클 오닐(북아일랜드), 토빈 히스(미국), 제인 루들로우(웨일스), 질베르토 실바(브라질), 욘 달 토마손(덴마크), 파울로 완초페(코스타리카), 아론 윈터(네덜란드), 파블로 사발레타(아르헨티나) 등이 포함됐다고 발표했다.

이들은 FIFA 수석 축구전문가인 파스칼 주버뷜러와 축구성과분석 책임자 톰 가드너, 축구 분석가, 데이터 엔지니어, 데이터 과학자, 성과 분석가 등의 지원을 받아 월드컵 104경기에 대한 심층적인 분석을 제공할 것이라고 FIFA는 설명했다.

전 아스널 사령탑인 벵거는 "TSG 그룹은 경기 트렌드를 파악하고, 미래 세대가 축구 발전에 대비할 수 있도록 지원하며, 미래 선수들에게 필요한 자질을 강조함으로써 축구를 더욱 흥미진진하게 만드는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.

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이어 "TSG는 전례없는 수준의 고품질 데이터를 바탕으로 경기장에서 일어나는 상황을 전문가와 팬 모두에게 영감을 주는 방식으로 설명하고 분석하며 해석할 것"이라며 "우리는 이전보다 더 많은 데이터를 수집할뿐 아니라 기술적 전문성과 데이터 사이의 균형을 맞추기 위해 노력하고 있다. 동시에 대회 기간에 실시간으로 기술적 관찰 결과를 공유할 계획"이라고 덧붙였다.

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TSG 위원들은 경기장 내 특별한 전술 분석 공간 또는 마이애미에 위치한 전용 퍼포먼스룸에서 월드컵의 104경기를 모두 분석할 예정이다. TSG 위원들은 어느 곳에서든 6개의 비디오 앵글과 수천개의 데이터 포인트를 실시간으로 이용할 수 있다. 또한, 대회 수상자 선정 TSG 회원들의 투표로 이뤄진다.

FIFA는 클린스만에 대해 "1990년 이탈리아에서 월드컵에서 서독(독일) 대표로 우승을 경험했다. 감독으로서 2006년 자국대회에서 독일 대표팀을 이끌고 3위를 기록했다"라고 소개했다.

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2023년 2월부터 2024년 2월까지 1년간 대한민국 축구대표팀을 이끈 클린스만 감독은 이번 대회에서 TSG 위원으로 홍명보호의 경기를 분석할 가능성이 있다. 클린스만 감독은 2022년 카타르대회 때도 TSG 위원으로 차두리 현 화성FC 감독과 함께 한국의 경기를 분석한 바 있다. 클린스만 감독은 한국을 떠난 뒤 독일 '슈피겔'과 인터뷰에서 카타르대회에서 정몽규 대한축구협회장을 만나 대한민국 감독직에 대한 관심을 농담조로 말한 것이 국대 감독직으로 이어졌다고 말했다.

클린스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 8일 오후 귀국했다. 클린스만 감독이 웃으며 인터뷰하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.2.8/

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다만 클린스만 감독이 홍명보호의 조별리그가 모두 열리는 멕시코까지 날아와 경기를 분석할지는 미지수다. E조에 속한 모국 독일은 조별리그 세 경기를 미국과 캐나다에서 치른다. 게다가 미국 거주자이기도 해서 출퇴근이 가능한 곳에 배치될 가능성도 있다.

홍명보호는 12일 과달라하라 에스타디오 아크론에서 체코와 조별리그 A조 첫 경기를 치르고, 19일 같은 경기장에서 멕시코와 2차전을 펼친다. 이후 멕시코 몬테레이로 이동해 25일 에스타디오 BBVA에서 남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 갖는다.

클린스만 감독은 무색무취 전술, 2023년 카타르아시안컵 우승 실패, 손흥민-이강인 충돌사태 방관 논란, 잦은 외유 논란 등으로 한국 축구를 망쳤다는 비판을 받다 경질됐다. 한국은 카타르아시안컵 준결승에서 요르단에 충격패에 결승 진출에 실패했다. '캡틴' 손흥민은 눈물을 머금고 첫 메이저 타이틀을 다음으로 미뤄야 했다. 축구팬들은 클린스만 감독이 재임한 2023~2024년을 '한국 축구의 잃어버린 1년'이라고 부르고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com