[오피셜]FIFA 랭킹 100위-102위와 월드컵 스파링, 왜…KFA "트리니다드토바고와 엘살바도르, 美서 가장 좋은 컨디션으로 평가전 나설 북중미팀"

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵 16강 진출을 노리는 홍명보호의 최종 평가전 상대가 확정됐다.

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대한축구협회(KFA)는 12일, '오는 31일 트리니다드토바고(FIFA 랭킹 100위), 6월 4일 엘살바도르(랭킹 102위)와 평가전을 치른다. 경기 장소는 모두 축구대표팀의 사전 캠프 장소인 미국 유타주 솔트레이크시티에 위치한 브리검영대학교(BYU 사우스필드)이고, 킥오프 시각은 모두 오전 10시'라고 발표했다.

오는 16일 월드컵 최종명단을 발표할 예정인 축구대표팀은 18일 홍명보 감독을 포함한 본진이 솔트레이크시티로 향한다. 현지에서 고지대 적응 및 컨디션 관리에 돌입한 후 트리니다드토바고, 엘살바도르와 두 차레 평가전을 통해 전술 완성도를 끌어올릴 계획이다.

KFA는 '트리니다드토바고, 엘살바도르는 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 회원국으로, 이번 북중미월드컵 본선 진출에는 실패했지만 미국 현지에서 가장 좋은 컨디션을 가지고 평가전에 나설 수 있는 팀이라 판단해 이번 맞대결을 추진했다'라고 배경을 설명했다.

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이어 '축구대표팀은 월드컵 결전지인 멕시코 입성에 앞서 치르는 두 차례 평가전을 통해 고지대 환경 적응과 전술 완성도를 끌어올릴 계획이다. 무엇보다 본선 첫 두 경기가 해발 1571ｍ의 고지대 도시 과달라하라에서 열리는 만큼, 실전과 유사한 환경에서 경기 감각을 끌어올리는 데 초점을 맞추고 있다'라고 밝혔다.

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대한민국은 두 팀과 역대 각각 한 차례씩 맞붙었다. 2004년 7월 서울에서 트리니다드토바고와 1대1로 비겼고, 2023년 6월 대전에서 엘살바도르와도 1대1 무승부를 기록했다.

북중미월드컵 베이스 캠프 장소이자 결전지인 멕시코 과달라하라에는 6월 5일 입성할 예정이다. 홍명보호는 12일 과달라하라 에스타디오 아크론에서 체코와 조별리그 A조 첫 경기를 치르고, 19일 같은 경기장에서 멕시코와 2차전을 펼친다. 이후 멕시코 몬테레이로 이동해 25일 에스타디오 BBVA에서 남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 갖는다.