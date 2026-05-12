손흥민 고별전서 인생 최악의 좌절, 십자인대 파열→기적의 복귀전 '10개월 만에 출전', 구세주 될까

사진캡쳐=데일리 메일

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]제임스 매디슨이 드디어 경기장으로 복귀했다.

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토트넘은 12일(한국시각) 영국 런던의 토트넘홋스퍼 스타디움에서 열린 리즈 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 36라운드 홈 경기서 1대1 무승부를 거뒀다. 최근 4경기 무패를 이어간 토트넘은 승점 38점으로 17위를 지켰다. 아스널에 0대1로 패한 18위 웨스트햄(승점 36)에 2점 앞섰다. EPL은 18~20위가 강등된다.

매디슨은 후반 40분 마티스 텔과 교체되면서 경기장을 밟았다. 약 10개월 만에 경기장으로 돌아온 매디슨이다. 토트넘 부주장인 매디슨이 십자인대 파열이라는 큰 부상을 당한 건 한국에서였다. 지난해 8월 서울월드컵경기장에서 열린 토트넘과 뉴캐슬의 프리시즌 친선전, 손흥민의 토트넘 고별전이었던 경기에서 토트넘은 부주장인 매디슨마저 잃게 됐다.

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매디슨은 후반 막판 공이 없는 상황에서 무릎이 부적절하게 돌아가면서 홀로 쓰러졌다. 매디슨은 큰 부상을 직감했는지 크게 낙담했다. 토마스 프랭크 전 감독부터 손흥민까지 매디슨의 부상을 크게 걱정했다. 라커룸에서 매디슨은 크게 낙담했다. 우려대로 부상은 심각했고, 전방십자인대 파열 판정이 나와 매디슨은 수술을 받게 됐다. 시즌을 앞두고 터진 큰 부상이라 매디슨은 시즌 아웃 판정을 받았다.

이를 두고 영국 텔레그래프는 '더 큰 재앙은 프리시즌 한국 투어에서 발생했다. 핵심 미드필더 매디슨이 전방십자인대 파열 부상을 당하며 시즌을 시작하기도 전에 전력에서 이탈했다. 셔츠 판매 수익 극대화와 주전 선수의 건강을 맞바꾼 가혹한 결과였다'고 돌아봤다.

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매디슨은 곧바로 수술을 받은 후에 재활을 진행했다. 이후 긴 재활을 시작했다. 그 사이 토트넘은 매디슨의 공백을 절실하게 느꼈다. 손흥민이 떠난 후 토트넘은 공격에서 득점력과 창의성을 모두 잃었다. 사비 시몬스를 비롯해 여러 선수들이 영입됐지만 손흥민의 공백을 채운 선수는 아무도 없었다. 매디슨이라도 있었다면 조금은 달랐을 것이다. 매디슨은 득점력에 창의성까지 가지고 있는 공격형 미드필더이기 때문이다.

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무릎 부상으로 장기 결장 중인 데얀 쿨루셉스키도 돌아오지 못하고 있는 상황에서 매디슨의 빈 자리는 크게 느껴졌다. 다행히 매디슨은 5월부터 출전이 가능하다는 소식이 들려왔고, 이번 경기에서 짧은 시간이었지만 경기를 뛰었다.

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매디슨은 아직 완벽한 경기력은 아니었지만 위협적인 장면을 연출했다. 경기 종료 직전 매디슨은 페널티박스에서 넘어지면서 페널티킥을 얻어낼 수 있었지만 주심은 반칙이 아니라고 판정했다. 경기 후 영국 풋볼 런던은 "이번 시즌 첫 출전이었던 그는 경기 막판 페널티킥을 얻어냈다고 생각했지만, 주심과 VAR은 인정하지 않았다"며 평점 5점을 매겼다.

토트넘 팬들은 남은 2경기에서 매디슨이 팀을 구해주길 바랄 것이다.

김대식 기자rlaeotlr2024@sportschosun.com