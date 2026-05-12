[현장인터뷰] 황선홍 감독의 쓴소리 "축구 대충하면 안된다...더 정확히 플레이하도록 바꿔놓겠다"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]황선홍 대전하나시티즌 감독은 선수들의 집중력이 달라지길 원했다.

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대전하나시티즌은 12일 강릉하이원아레나에서 강원FC와 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드를 치른다.승점 16점으로 8위를 달리고 있는 대전은 승점 18점인 강원을 넘어서길 원한다.

황 감독은 "아무래도 상대가 압박이 너무 강하다. 광주전에서는 조금 떨어진 모습이었지만 야간 경기에 날씨가 좋아서 그 기조를 유지할 것이다. 그걸 어떻게 벗어나는지의 싸움"이라고 탈압박을 경기 포인트로 삼았다.

이어 "강원 압박을 뚫어내는 범위를 벗어나야 되기 때문에 짧은 것도 중요하지만 긴 볼도 좀 중요하다. 상대가 의도한 대로 경기를 안 하게 해주는 것도 방법"이라며 간헐적인 롱패스를 통해 압박을 풀어볼 생각이라고 했다.

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대전은 자신과의 싸움도 해야 한다. 공수 양면에서 아쉬운 실수들이 대전의 시즌을 어렵게 만들고 있다.

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어려운 흐름을 끊어내 상승세를 타려고 하면 실수 때문에 원하는 결과를 가져오지 못하는 경기가 계속 나온다.

황 감독은 "공격 지역에서 생뚱맞은 패스미스나 이런 것들의 이유를 잘 모르겠다"면서도 "우리가 항상 요구하는 부분들이 있는데 그런 부분들을 너무 등한시하고 있는 게 아닐까. 수비할 때 실점 장면도 마찬가지"라고 지적했다.

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이어 "축구를 대충하면 안된다. 매 순간 수비나 공격을 좀 더 정확하게 하려고 노력해 한다. 의식 자체가 바뀌어야 한다. 좀 아쉬움이 있다. 심리적인 부담이 될 수도 있고 집중력의 결여가 있을 수도 있지만, 개선해야 한다. 바꿔야 하고, 바꿔놓겠다"고 했다.

강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com