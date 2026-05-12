[현장인터뷰] 홍명보호 월드컵 깜짝 발탁?...정경호 감독의 진심 조언 "과정에 더 집중해야"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]정경호 강원FC 감독은 월드컵에 갈 수도 있는 선수들에게 과정에 더 집중해달라고 주문했다.

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강원은 12일 강릉하이원아레나에서 대전하나시티즌과 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드를 치른다. 승점 18점으로 6위인 강원과 승점 16점으로 8위를 달리고 있는 대전이다.

지난 광주FC전에서 아쉬운 무숭부를 거둔 강원이다. 김건희의 페널티킥 실축이 치명적으로 작용했다. 정 감독은 "사실 그 분위기에서 성공했으면 잡을 수 있는 게임이었다. 경기력을 끌어올리고 싶어서 그렇게 했다고 했다. 축구에서는 있는 일이다. 작년 후반기에 잘했던 때 그 퍼포먼스 다시 한 번 생각 했으면 좋겠다. 승점 1점은 좀 아쉽지만 우리가 지금 계속 무패라는 건 괜찮다"고 말했다.

스트라이커 박상혁이 명단에서 제외됐다. 그 이유에 대해선 "심리적으로 많이 쫓기고 있어서 경기 끝나고 얘기를 했다. 김천 상무에서 잘했던 퍼포먼스가 잘 안 나오다 보니까 굉장히 심리적으로 굉장히 좀 지쳐 있고, 자기가 어떤 판단을 해야 되는지에 대해서 미스가 난다고 얘기를 하더라. 이번 경기는 숲 안에서 바라보지 말고, 밖에서 숲을 보라고 했다. 한 템포 쉬어가는 것"이라고 설명했다.

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이번 시즌 강원이 좋은 축구를 펼치면서 월드컵 최종 명단에 소속 선수들이 포함될 수 있다는 기대감이 생기는 중이다. 이기혁, 서민우, 김대원 등이 최근 경기력이 좋다. 정 감독은 "동기부여는 당연히 되겠지만 선수들이 어떤 것에 초점을 맞춰야 되는지가 굉장히 중요하다. 오늘도 미팅에서 선수들한테 얘기한 부분은 우리가 과정에 충실해야 된다는 것"이라고 조언했다.

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이어 "이건 우리 팀 얘기뿐만 아니라 기혁이, 유현이, 서민우 등 대표팀에 갈 수 있는 선수들에게도 전하는 메시지다. 자신이 돋보이려고 하는 순간, 우리는 안된다. 하고자 하는 과정에도 충실히 하면 더 좋은 점수가 있지 않을까"라고 덧붙였다.

강원은 압박을 내세우겠지만 대전은 역습을 무기로 삼을 것이다. 정재희 루빅손을 경계해야 한다. 정 감독도 "디오고 정재현 루빅손 이런 선수들이 한 방에 있는 선수이기 때문에 우리가 늘 준비해야 한다. 루빅손 정재희 이런 선수는 스피드가 워낙 좋기 때문에 트렌지션이나 역습 상황에서 나가는 속도가 빠르다. 우리가 개인, 부분 전술, 팀으로서 막아야 한다"고 경계했다. 강릉=김대식 기자laeotlr2024@sportschosun.com