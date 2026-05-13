"무엇을 두려워 해, PK 확인 20초 만에 끝내다니" 역시 '손흥민 부주장' 매디슨! 375일 만의 컴백→복귀하자마자 판정 논란 날선 공개 비판

매디슨 SNS

로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC) '토트넘 캡틴' 시절 부주장으로 호흡한 제임스 매디슨이 복귀하자마자 심판 판정에 비판의 날을 세웠다.

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매디슨은 12일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 리즈 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 36라운드에서 마침내 그라운드를 밟았다. 그는 후반 40분 마티스 텔 대신 교체투입됐다.

매디슨이 프리시즌 친선경기가 아닌 공식경기에 출전한 건 375일 만이다. 그는 지난해 8월 서울월드컵경기장에서 열린 뉴캐슬 유나이티드와의 프리시즌에서 쓰러졌다. 손흥민이 토트넘 유니폼을 입고 마지막으로 뛴 고별 경기였다. 그러나 매디슨은 오른 무릎 전방십자인대 완전 파열이라는 큰 부상으로 9개월간 긴 공백이 있었다.

하지만 복귀전부터 논란이 있었다. 1-1로 팽팽한 상황에서 출격한 매디슨은 페널티에어리어 안에서 루카스 은메차(리즈)의 발에 걸려 넘어졌다. 주심이 페널티킥을 찍을 수도 있었다. 그러나 주심과 VAR(비디오판독) 심판은 짧은 소통 후 페널티킥을 주지 않기로 결정했다.

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매디슨은 13일 자신의 SNS를 통해 불만을 토해냈다. 그는 '명확히 말씀드리자면 방향 전환을 위해 볼을 살짝 건드린 것은 내 바깥쪽 오른발이다. 은메차의 발이 아니었다. 주심에게도 그렇게 말했다'며 '하지만 확인은 20초 만에 끝났다. 심판들은 VAR 때문에 이제 경기장에서 판정을 내리는 것을 두려워한다. 하지만 우리는 계속 싸워나갈 거다'고 밝혔다.

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토트넘 입장에선 아쉬울 수밖에 없다. 토트넘은 리즈와 1대1로 비겼다. 페널티킥이 선언돼 이겼다면 1부 잔류의 8부 능선을 넘을 수 있었다.

17위 토트넘의 승점은 38점, 강등권인 18위 웨스트햄은 36점이다. 승점 차는 단 2점이다. 이제 남은 경기는 2경기다. 토트넘은 첼시(원정), 에버턴(홈), 웨스트햄은 뉴캐슬(원정), 리즈(홈)전이 기다리고 있다.

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VAR 논란 또한 거세다. EPL의 살아있는 전설 앨런 시어러는 "심판 수준은 역대급 최악이다. VAR을 활용하면서 점점 더 악화되고 있다"고 말했다. 리버풀 출신의 스티븐 워녹은 "VAR이 축구에 도입된 건 최악"이라고 했고, 맨유 레전도 웨인 루니도 "기술이 축구의 감정을 앗아가고 있다"고 비판했다.

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한편, 유럽 주요 리그들은 VAR 기술 활용 방안을 논의하기 위해 이번 여름 유럽축구연맹(UEFA) 회의에서 머리를 맞댄다. 로베르토 로세티 UEFA 심판위원장은 "VAR이 도입된 이유를 우리가 잊고 있는 것 같다"고 우려했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com