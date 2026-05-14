일본 드디어 미쳤구나, "손흥민 월클+김민재 영입 요청" 무리뉴가 日 국대 데리고 레알 마드리드행? "영입 명단 포함"

사진=Fooootest

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민도 가지 못한 레알 마드리드를 일본 선수가 갈 수 있을까.

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일본 매체 스포츠 호치는 13일 '스페인 라리가의 레알이 포르투갈 스포르팅 CP에서 활약 중인 미드필더 모리타 히데마사를 영입 후보 명단에 올린 것이 확인됐다'고 보도했다.

매체는 '이번 시즌을 무관으로 마친 레알는 차기 시즌을 앞두고, 올 시즌 벤피카(포르투갈)를 이끌었던 조세 무리뉴 감독의 선임이 결정적인 상태다. 모리타의 영입 리스트 합류는 포르투갈 무대에서 그를 지켜봐 온 세계적인 명장 무리뉴 감독의 직접적인 지시인 것으로 풀이된다'며 현재 레알과 2번째 만남이 유력한 무리뉴 감독이 히데마사를 영입 명단에 넣었을 것이라고 전했다.

EPA연합뉴스

1995년생 모리타는 일본 국가대표 미드필더다. 중앙 미드필더로서 박스 투 박스 역할을 맡는다. 기본기가 탄탄한 만능 미드필더로 평가받는다. 가와사키 프론탈레에서 맹활약한 후 포르투갈 구단인 산타 클라라로 이적했다. 산타 클라라에서 좋은 경기력으로 인정받아 1시즌 만에 스포르팅으로 이적했다. 스포르팅에 합류한 후에는 매 시즌 주전으로 뛰고 있다. 이번 시즌을 끝으로 스포르팅과 이별하는 게 확정돼 현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들과 연결되고 있다. 리즈 유나아티드가 적극적으로 나설 것이라는 보도가 나오는 중이다.

스포츠 호치 또한 '현재 모리타는 스포르팅과의 계약 연장을 하지 않고 더 큰 무대로의 도약을 준비 중이다. 차기 시즌을 앞두고 영국의 리즈, 프랑스 마르세유 등 다수의 클럽이 관심을 보인다'면서도 '레알이 유력한 후보로 급부상했다'고 언급했다.

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페데리코 발베르데, 오랠리앙 추아메니, 주드 벨링엄, 에두아르도 카마빙가 등 슈퍼스타들이 즐비한 레알이 왜 모리타를 노리는 것일까. 스포츠 호치의 주장은 무리뉴 감독 때문이라는 것. 매체는 '모리타는 최근 몇 년간 튀르키예의 페네르바체와 포르투갈 벤피카로부터 오퍼를 받은 바 있는데, 공교롭게도 당시 두 팀의 지휘봉을 잡고 있던 인물이 모두 무리뉴 감독이었다. 이적시장이 본격화됨에 따라 상황은 변하겠지만, 무리뉴 감독이 오랫동안 모리타를 높게 평가해 왔다는 점은 분명한 사실'이라고 설명했다.

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무리뉴 감독이 모리타에게 관심을 보였을 가능성도 있지만 이는 팀이 페네르바체와 벤피카였기 때문일 것이다. 페네르바체와 벤피카 역시 세계적으로 인정받는 팀들이지만 레알은 이들과는 차원이 다르다. 슈퍼스타이거나 슈퍼스타가 될 재목이 아니라면 이적설조차 나지 않는다. 스페인 현지 매체들은 모리타를 주목조차 하지 않고 있다.

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토트넘에서 손흥민을 사랑했고, 김민재를 영입하려고 했던 무리뉴 감독이다. 무리뉴 감독 역시 레알에서는 기존 선수단을 업그레이드할 수 있는 자원을 찾을 것이다.

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과거에도 몇몇 일본 매체들은 자국 선수들을 빅클럽과 연결하는 이적설을 터트린 바 있다. 단적인 예시 중 하나가 쿠보 타케후사의 리버풀행이었다. 리버풀이 모하메드 살라의 대체자로 쿠보를 노린다는 소식, 하지만 쿠보는 여전히 레알 소시에다드에서 뛰고 있다.

스포츠 호치는 '모리타는 오는 15일 발표될 북중미 월드컵 일본 대표팀 명단 합류 여부가 불투명한 상황에 놓여 있으나, 역설적으로 세계 최고의 클럽인 레알의 일원이 될 가능성이 떠오르며 큰 주목을 받고 있다'고 마무리했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com