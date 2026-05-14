'결국 마이클 캐릭이다' HERE WE GO 확인! 맨체스터 유나이티드↔캐릭, 정식 감독 선임 협상 중..OT에 오래 머물 것이다

마이클 캐릭 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]마이클 캐릭의 맨체스터 유나이티드 정식 감독 선임이 임박한 것으로 알려졌다. 임시 감독으로 맨유를 이번 시즌 성공적으로 이끈 그와 구단간에 긍정적인 논의가 이어지고 있다고 한다. 따라서 조만간 합의에 도달, 공식 발표 수순으로 이어질 것 같다.

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유럽 이적 시장 전문가 파브리지오 로마노는 자신의 트위터를 통해 "맨유와 마이클 캐릭은 다음 시즌과 그 이후에도 함께할 예정이다. 보도된 대로 몇 주 동안 가능성이 커졌으며, 맨유 구단의 모든 관계자가 그가 잔류해야 한다고 느끼고 있다. 선수들, 경영진 등 모두의 뜻이 일치한다. 다음 수순은 최종 협상과 새로운 계약 체결이다"고 전했다.

영국 현지에선 최근 몇 주 동안 선수단, 코칭스태프, 클럽 경영진 모두가 캐릭의 감독직 수행 지속을 바라는 마음으로 하나가 되었다는 소식이 전해졌다. 따라서 캐릭과 구단이 조만간 합의에 도달할 것이라는 전망이 확산됐다.

마이클 캐릭 EPA

캐릭은 임시 감독직을 맡은 이후 15경기 중 10승을 거뒀다. 그는 지난 1월 아모림 감독 후임으로 맨유 지휘봉을 잡았다. 캐릭 부임 이후 맨유는 완전히 다른 팀으로 둔갑했다. 리그 2경기를 남겨둔 가운데 현재 3위인 맨유(승점 65)는 남은 결과에 상관없이 다음 시즌 유럽챔피언스리그 진출을 확정했다. 3년 만의 꿈의 무대 복귀다. 맨유는 노팅엄(홈), 브라이턴(원정)전이 남았다.

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맨유는 이번 여름 이적시장에서 대대적인 스쿼드 보강을 위해 물밑 접촉 중이다. 최소 4~5개 포지션에서 월드 클래스 선수를 영입할 것으로 보인다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com