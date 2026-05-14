"고맙습니다, 정말 고맙습니다" 손흥민 떠나자 '아웃' 레비, 대영제국 훈장 받았다…토트넘 강등 "백만 년 지나도 그런 일 없을 것" 확언

사진캡처=BBC

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[스포츠조선 김성원 기자]토트넘을 25년간 경영한 다니엘 레비 전 회장이 친정팀의 2부 강등을 부정했다.

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지난해 9월 토트넘 회장직에서 물러나 그는 오랜만에 공식 석상에 모습을 나타냈다. 레비 회장은 14일(한국시각) 자선 활동과 지역 사회에 공헌한 공로를 인정받아 대영제국 훈장(CBE)을 받았다.

손흥민(LA FC)도 일부 지분이 있다. 찰스 3세 영국 국왕은 손흥민 주장 시절인 지난해 2월 토트넘 홋스퍼 스타디움을 찾은 바 있다. 지역 사회에 미친 토트넘의 긍정적인 사회, 경제적 영향력을 격려하기 위해서다. 토트넘은 스타디움을 재건축해 축구, 미식 축구, 콘서트 등을 열고 있다. 이를 통해 발생하는 수익금을 런던의 소외 지역 재생 및 아동 지원사업에 사용했다.

손흥민은 당시 레비 회장과 함께 찰스 3세를 맞이했다. 찰스 3세는 손흥민에게 영국에 온 지 몇 년 됐는지를 묻는 등 짧은 '대화의 시간'도 가졌다.

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손흥민은 지난해 8월 토트넘과 10년 동행을 마감하고, 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC로 이적했다. 영원할 것 같았던 레비 회장의 시대도 끝났다. 곧이어 토트넘과 이별했다.

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둘의 공백은 컸다. 토트넘은 이번 시즌 벼랑 끝에 있다. 1부 잔류 마지노선인 17위(승점 38)에 위치해 있다. 강등권인 18위 웨스트햄(승점 36)과의 승점 차는 단 2점이다. 이제 남은 경기는 2경기다. 토트넘은 첼시(원정), 에버턴(홈), 웨스트햄은 뉴캐슬(원정), 리즈(홈)전이 기다리고 있다.

레비 회장은 토트넘의 현재 순위에 대해 "공허하다"고 했다. 회장직에서 물러난 후 토트넘이 이번 시즌 프리미어리그 잔류를 위해 싸울 것이라고는 "절대 상상도 못 했다"며 안타까워했다.

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그러나 2부 강등은 없다고 못박았다. 래비 회장은 2부 강등 가능성에 대해 "절대 아니다. 백만 년이 지나도 그런 일은 없을 것"이라며 "우리가 프리미어리그에 잔류할 것이라는 낙관적인 전망을 유지하고 있다"고 강조했다.

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2001년 3월 토트넘 회장으로 선임된 그는 EPL 역사상 가장 오랫동안 회장직을 맡아왔다. 토트넘은 레비 회장이 재임한 25년 동안 프리미어리그 클럽 중 가장 많은 이익인 1억6700만파운드(약 3365억원)를 벌어들였다.

손흥민은 레비 회장 시대의 간판이다. 그는 2015년 8월 토트넘에 둥지를 틀었다. 해피엔딩도 연출했다. 손흥민은 지난 시즌 유로파리그(UEL)에서 우승컵을 들어올렸다. 2007~2008시즌 리그컵 정상 이후 17년 만의 환희였다.

레비 회장 시절 단 2개의 우승컵 중 하나를 선물했다. 레비 회장은 "내가 바랐던 건 프리미어리그 우승과 챔피언스리그 우승이었는데 말처럼 쉽진 않더라"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com