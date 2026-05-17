"韓→亞 최다골 기록 도전!" 日 관심 폭발' 대한민국 절대적 캡틴' 손흥민 '라스트 댄스'…'SON+홍명보호 조직력으로 맞선다'

스포츠조선 DB

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 코칭스탭과 함께 포즈를 취하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

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[스포츠조선 김가을 기자]일본도 '대한민국 캡틴' 손흥민의 '라스트댄스'에 큰 관심을 보이고 있다.

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홍명보 A대표팀 감독은 16일 서울 종로구 KT 온마당에서 2026년 북중미월드컵 태극전사 26명의 명단을 발표했다.

'에이스' 손흥민은 4번째 '꿈의 무대'를 앞뒀다. 그는 2014년 브라질 대회를 시작으로 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회까지 월드컵 무대를 밟았다. 현재 한국인 월드컵 최다 대회 출전 기록은 홍 감독, 황선홍 대전하나시티즌 감독, 이운재 베트남 대표팀 골키퍼코치까지 3명이 공동으로 보유한 4회 출전이다.

손흥민은 북중미에서 한국인 월드컵 득점 랭킹 '단독 1위' 자리를 정조준한다. 그는 지금까지 월드컵 무대에서 3골을 넣었다. 브라질 대회에서 1골, 러시아 대회에서 2골을 기록했다. 한 골만 더 넣으면 안정환, 박지성(이상 3골)을 제치고 한국인 월드컵 최다 득점자로 오른다.

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또한, 손흥민은 이번에도 주장으로 팀을 이끈다. 홍 감독은 "지금 손흥민이 주장을 하는 데 있어서 더 주문할 것은 없다. 잘해줄 것이다. 다른 선수들도 좀 더 자신의 생각을 손흥민에게 전달해 코칭스태프와 소통이 원활하게 됐으면 좋겠다. 선수들의 생각이 과감하게 코칭스태프에게 전달돼 편하고 즐겁게 대회를 준비하고 싶다. 선수들이 준비 과정을 즐겼으면 좋겠다"고 기대감을 드러냈다.

3일(한국시각) 카타르 도하 알라이얀의 에듀케이션 시티 스타디움에서 한국과 포르투갈의 경기가 열렸다. 한국이 포르투갈에 승리하며 16강에 진출했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 손흥민. 알라이얀(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.12.03/

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

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일본 축구 전문 매체 풋볼존은 '한국이 월드컵에 나설 26명을 선발했다. 손흥민은 4번째 대무대에 나선다. 손흥민은 한국 대표팀의 절대적 캡틴으로 순조롭게 이름을 올렸다. 한국은 직전 카타르 대회에서 16강에 올랐다. 이번 대회에선 그를 넘어서는 성적을 목표로 도전한다. 에이스로 팀을 이끄는 손흥민의 활약에 홍 감독이 이끄는 조직력으로 세계 강호와 맞선다'고 보도했다. 또 다른 언론 주니치스포츠도 '손흥민이 아시아 선수 최초로 4골이란 대기록에 도전한다'고 전했다. 아시아 선수 최다골 기록은 혼다 게이스케(일본)가 가진 4골이다. 그는 월드컵 본선 9경기에서 4골을 넣었다.

홍명보호는 18일 인천국제공항을 통해 사전 캠프지인 미국 솔트레이크시티로 향한다. K리거와 코칭스태프, 지원 스태프를 포함한 본진이 먼저 출발한다. 국제축구연맹(FIFA) 규정에 따라 24일부터 소집훈련이 가능한 유럽파 선수들이 24~25일에 합류할 예정이다. 현지에서 트리니다드토바고(31일 오전 10시·이하 한국시각)-엘살바도르(6월 4일 오전 10시)와 마지막 모의고사를 치른다. 홍명보호는 6월 5일 북중미월드컵 베이스캠프인 멕시코 과달라하라에 입성할 예정이다. 한국은 조별리그 A조에서 체코(6월 12일 오전 11시)-멕시코(19일 오전 10시·이상 과달라하라 스타디움)-남아공(25일 오전 10시·몬테레이 스타디움)과 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com