韓 축구 또 웃는다…'홍명보호 최종 명단 선발' 양현준, 셀틱 '짜릿한 역전 우승' 트로피 들고 합류

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[스포츠조선 김가을 기자]양현준(셀틱)이 우승컵을 들고 홍명보호에 합류한다.

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셀틱은 16일(이하 한국시각) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 '선두' 하트 오브 미들로시언과 2025~2026시즌 스코틀랜드 프리미어십 38라운드 최종전에서 3대1로 역전승했다. 셀틱은 전반 43분 로렌스 샹클랜드에게 선제골을 내줬다. 그러나 셀틱은 전반 추가 시간 상대 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 얻어 경기를 원점으로 돌렸다. 아르네 엥겔스가 키커로 나서 '골 맛'을 봤다. 셀틱은 후반 42분 마에다 다이젠, 후반 추가 시간 캘럼 오스만드의 쐐기골을 묶어 승리를 완성했다.

이날 승리로 셀틱은 26승4무8패(승점 82)를 기록하며 하트 오브 미들로시언(승점 80)을 누르고 짜릿한 역전 우승을 완성했다. 셀틱은 1부리그 통산 56회 우승을 차지하며 레인저스(55회 우승)를 따돌리고 역대 최다 우승 신기록도 세웠다. 반면, 하트 오브 미들로시언은 1959~1960시즌 우승 이후 무려 66년 만에 챔피언 등극에 다가섰지만 마지막에 고개를 숙였다.

이날 경기 뒤 양 팀 팬들이 그라운드에서 얽히는 불상사가 발생했다. '부끄러운 장면', '수치스러운 장면' 등의 비난이 폭발했다.

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2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 기자회견에 앞서 발언을 하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

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한편, 2023년 여름 이적 시장을 통해 셀틱 유니폼을 입은 양현준은 3시즌 연속 정규리그 우승의 기쁨을 만끽했다. 그는 이날 4-2-3-1 전술의 오른쪽 날개로 선발 출전했다. 경기가 1-1로 진행 중이던 후반 17분 교체됐다. 그는 62분 동안 슈팅 없이 오프사이드에 한 차례 걸리면서 공격포인트 없이 물러났다. 하지만 앞서 14일 머더웰과의 원정경기에서 후반 13분 베니아민 뉘그렌의 역전골을 도왔다. 올 시즌 리그 1호 도움이자 공식전 2호 어시스트로 팀의 짜릿한 역전 우승의 발판을 마련했다.

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양현준은 이제 2026년 북중미월드컵을 정조준한다. 그는 16일 발표된 북중미월드컵 최종 명단에 이름을 올렸다. 한국은 사전 캠프지인 미국 솔트레이크시티에서 트리니다드토바고(31일 오전 10시)-엘살바도르(6월 4일 오전 10시)와 마지막 모의고사를 치른다. 홍명보호는 6월 5일 북중미월드컵 베이스캠프인 멕시코 과달라하라에 입성할 예정이다. 한국은 조별리그 A조에서 체코(6월 12일 오전 11시)-멕시코(19일 오전 10시·이상 과달라하라 스타디움)-남아공(25일 오전 10시·몬테레이 스타디움)과 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com