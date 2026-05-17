한국에 이어 일본, ACL까지 패싱...준우승 후 '그라운드에서 실종' 호날두, 레전드의 품격 상실한 태도

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[스포츠조선 이현석 기자]레전드의 품격은 찾아볼 수 없었다. 패배 이후 시상식을 외면한 크리스티아누 호날두다.

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알나스르는 17일(한국시각) 사우디아라비아 리야드의 알아왈 파크에서 열린 감바 오사카와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그(ACL)2 결승전 경기에서 0대1로 패배했다.

결과를 내지 못한 팀이 고개를 숙인 경기였다. 알나스르는 전반부터 경기를 주도했다. 선발로 출전한 호날두와 주앙 펠릭스, 사디오 마네 등 화려한 선수단이 감바 오사카를 압박했다. 경기 내내 20개의 슈팅을 쏟아냈지만, 기회를 살리지 못했다. 4번의 빅찬스 미스가 뼈아팠다. 반면 오사카는 전반 29분 데니스 휘메트가 단 한 번의 유효슈팅을 득점으로 연결하며, 결승골에 웃었다.

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호날두는 이번 패배로 2023년 1월 알나스르 이적 이후 첫 트로피 기회를 다시 날리고 말았다. 리그는 물론이고 아시아 무대에서도 알나스르는 호날두의 합류 이후 좀처럼 웃지 못하고 있다. 호날두는 이날 경기에서도 90분 풀타임을 소화하며, 슈팅 5회, 그중 유효슈팅은 없었다. 볼 경합에서도 모두 패하는 등 하락세의 모습을 보여줬다.

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경기 이후 호날두의 태도가 화제를 모았다. 호날두는 경기 후 은메달이 수여되는 시상식에 불참했다. 중동 언론인 쿠라는 '호날두는 어떤 세리머니나 공식 석상에도 모습을 드러내지 않았다. 감바 선수들이 다가와 인사를 건네려 했지만, 곧바로 터널로 향했다'고 행동을 꼬집었다.

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감독인 호르헤 제주스 감독의 지시와도 상반되는 행동이다. 제주스 감독은 알나스르 선수단에게 시상식에 끝까지 남아 상대 우승팀을 예우하고 준우승 메달도 직접 수령하라고 지시한 것으로 알려졌다. 하지만 주장인 호날두는 감독의 지시도, 상대팀에 대한 예우도 잊은 채 그라운드에서 사라졌다. 오사카 선수단에게도, ACL에도 전혀 존중을 보이지 않은 태도다.

한편 알나스르는 올 시즌 무관 탈출의 기회가 여전히 남아 있다. 알나스르는 사우디 프로 리그 단독 선두다. 승점 83, 2위인 알힐랄(승점 81)과의 격차는 단 2점이다. 리그 최종전인 다막과의 경기에서 승리한다면 자력으로 우승을 확정할 수 있다. 무승부를 기록하더라도 우승이 가능한 상황, 알힐랄을 제치고 호날두가 올 시즌 유종의 미를 거둘 마지막 기회다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com