"많이 배우고 오지 않을까" 제자의 월드컵행 바라본 정경호 감독, "기운이 기혁이에게 흘러갔다"[현장라인업]

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[강릉=스포츠조선 이현석 기자]상승세를 포기할 팀은 없다. 기세가 좋은 두 팀, 강원FC와 울산 HD가 승리를 두고 격돌한다.

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강원과 울산은 17일 강릉하이원아레나에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 15라운드 경기를 앞두고 있다.

좋은 기세를 자랑하는 두 팀이기에 맞대결을 앞둔 열기도 뜨거울 수밖에 없다. 홈팀 강원은 최근 4경기 2승2무로 무패 행진을 달렸다. 서울전(1대2 패)의 아쉬움을 털어내고 다시 순위 도약을 위한 상승세를 탔다. 올 시즌 홈(2승)보다 원정(3승)에서 승리가 많은 강원은 강력한 압박 축구를 바탕으로 장소와 상관 없이 숨막히는 축구를 선보이고 있다. 과정만 '좋은 축구'가 아닌, 결과까지 챙기는 방향성을 갖추며 정경호 감독 체제의 강원은 매 경기 강해지는 모습이다. 월드컵 휴식기 전 마지막 경기에서 유종의 미를 거두고자 하는 의지가 강할 수밖에 없다.

선수단도 기세를 끌어올리고 있다. 올 시즌 5골2도움을 기록하며, 에이스로 활약 중인 김대원이 빠질 수 없다. 수비도 이기혁을 중심으로 촘촘한 짜임새를 선보이고 있다. 10실점은 포항과 더불어 리그 최소 실점 공동 1위 기록이다.

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정경호 강원 감독은 "월드컵이 지나면 7월 초에 경기를 한다. 그때 되면 날씨가 더워진다. 라인 설정 등 기존에 하던 형태에서 압박 타이밍 등 새롭게 맞춰야 된다. 최병찬, 고영준이 들어갈 때, 아부달라, 김건희가 들어갈 때가 다르다. 이런 것들의 시행착오를 겪고 있다. 그걸 잘 조절해야 한다. 플랜을 한두 개 더 만들어야 되지 않을까 생각한다"고 했다.

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득점을 책임지는 아부달라는 리그 최고 수준의 조커로서 활약 중이다. 이미 6골, 435분의 짧은 출전 시간을 고려하면 엄청난 효율성이다. 아부달라의 기용에 대해 정 감독은 "효율성을 보고 있다"며 "전반기는 적응 기간이라고 생각했다. 생각 외로 잘해주고 있고, 득점 감각이 좋다. 아부달라를 어떻게 썼을 때 가장 극대화시킬것이냐에 대해 고민하고 있다. 결국에 상대가 균열이 났을 때다. 휴식기에 좀 잡아가면서 봐야 할 것 같다. 이를 통해 팀에 가장 잘 맞는 옷이 뭔지를 만들어 보겠다"고 했다.

제자인 이기혁의 홍명보호 승선에 흐뭇한 미소를 지은 정경호 감독이다. 이기혁이 지난 2024년 처음 강원에 합류할 때부터, 이기혁의 진가를 알아본 정 감독은 기용 방식이나 훈련 등에서도 신경을 썼던 것으로 보인다. 정 감독은 "2025년에 욕심이 앞서서 더 잘해야 되겠다는 그런 마음들이 부각되는 경기가 많았다. 올해는 나에게 와서 축구에 몰입하고, 집중적으로 해보겠다고, 믿어다라고 했다. 4월 4일 광주전 이후로 우리가 컨셉을 바꾸면서 분위기도 확 바뀌었다. 이기혁의 약점도 보완됐고, 홍 감독님도 지켜보면서 기운이 기혁이에게 흘러간 것 같다"고 했다. 이어 "오늘 경기 잘 마무리하고 가면 그래도 많이 배우고 오지 않을까 싶다"고 덧붙였다.

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아쉬움도 있었다. 서민우다. 마지막까지 명단에 오를 기대를 품었던 서민우는 아쉽게 낙마했다. 정 감독은 "이번 경험을 토대로 더 큰 선수가 됐으면 좋겠다고 잘 추스렸다"고 했다.

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강릉=이현석기자 digh1229@sportschosun.com