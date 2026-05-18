'안타깝다' 한국산 라민 야말, 韓 최초 10대+역대 최연소 프리미어리거 불발...EPL 최종전 출전 가능성 폭락

사진=뉴캐슬

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 역사상 최연소 프리미어리거 기록을 세우는 건 쉽지 않은 일이다. 라민 야말처럼 측면 윙어 자원인 박승수의 리그 데뷔가 불발됐다.

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뉴캐슬 유나이티드 전문 지역지인 영국 매체 크로니클 라이브는 14일(이하 한국시각) '에디 하우 뉴캐슬 감독은 지난 노팅엄 포레스트와의 무승부 이후, 미래를 염두에 두고 라인업을 구상했다고 인정했다. 그러한 맥락에서 이번 주 1군 훈련에 박승수, 레오 샤하르, 션 니브, 알렉스 머피 같은 유망주들이 참여한 모습이 포착된 것은 흥미로운 부분'이라고 보도했다.

이어 '하우 감독이 시즌 마지막 두 경기에서 이들을 호출할 것에 대비해 네 선수 모두 대기 명단에서 준비를 갖추고 있다. 뉴캐슬은 이번 주 세인트 제임스 파크에서 웨스트햄 유나이티드와 홈경기를 치른 뒤, 다음 주말 풀럼 원정 경기를 끝으로 시즌을 마무리한다'며 하우 감독이 박승수를 남은 일정에서 활용할 수 있다고 전망했다.

사진=뉴캐슬

2007년생의 박승수에게 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 데뷔 기회가 찾아오게 된 이유는 아이러니하게도 팀의 처참한 성적 때문이다. 유럽챔피언스리그(UCL) 진출권을 노려야 할 뉴캐슬이지만 이번 성적이 매우 좋지 않다. 크로니클 라이브의 보도가 나왔을 때만 해도 리그 13위였다. 유럽대항전 진출권 자체를 확보하기가 쉽지 않은 상황이었다. 반대로 2부 리그 강등 가능성도 사라졌기에 남은 일정에서 큰 동기부여가 사라진 상태.

이에 남은 2경기는 유망주들에게 기회를 줘서 리그 경쟁력을 확인해볼 수 있는 시간이 될 수 있었다. 이번 시즌 유럽대항전 진출에 실패한 뉴캐슬은 이번 여름 이적시장에서 대대적인 방출이 예고되고 있기 때문이다.

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크로니클 라이브는 '중앙 공격수인 니브와 오른쪽 풀백인 샤하르는 이번 시즌 초 UCL 무대에서 뉴캐슬 데뷔전을 치른 바 있다. 그러나 프리시즌 동안 인상적인 활약을 펼쳤던 박승수는 아직 공식적인 1군 데뷔 무대를 밟지 못했다. 세 선수 모두 21세 이하(U-21) 팀에서 뛰어난 기량을 보여준 만큼, 이들이 이번 시즌 남은 경기에서 스쿼드에 진입할 수 있을지, 그리고 다가오는 프리시즌과 그 이후의 미래가 어떻게 펼쳐질지 지켜보는 것은 흥미로운 관전 포인트가 될 것'이라고 언급했다.

사진=뉴캐슬

박승수가 1분이라도 경기장을 밟으면 한국 축구 역사상 최초의 10대, 최연소 프리미어리거라는 기록을 동시에 세울 수 있었다. 하지만 아쉽게도 데뷔는 불발됐다. 18일 열린 웨스트햄 유나이티드와의 리그 37라운드 경기 명단에서 박승수의 이름은 없었다. 같은 2007년생인 니브만 스쿼드에 포함됐지만 니브도 출전하지는 못했다. 뉴캐슬은 3대1로 승리했다.

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리그 마지막 경기에서도 박승수의 출전은 쉽지 않아 보인다. 이번 경기에서 승리한 뉴캐슬은 유로파컨퍼런스리그 진출 가능성이 살아났다. 확률 자체는 매우 낮지만 최종전 결과에 따라서 리그 8위까지도 올라설 수 있다. 반드시 승리가 필요한 상황에서 유망주들에게 기회를 줄지가 의문이다. 하우 감독의 입지도 매우 불안하기 때문에 승리를 노릴 것이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com