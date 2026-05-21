'메시+베컴과 손 잡았다' 'HERE WE GO' 카세미루 새 둥지 확인 발표, 맨체스터 유나이티드→MLS 인터 마이애미 이적 최종 단계..곧 끝난다

카세미루 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]브라질 축구 스타 카세미루(맨유)의 다음 행선지가 드러났다. 가장 유력했던 리오넬 메시의 인터 마이애미다. 그동안 레알 마드리드와 맨체스터 유나이티드에서 유럽 무대를 누볐던 카세미루가 메이저리그사커(MLS)에 입성할 것으로 보인다.

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유럽 이적 전문가가 카세미루가 이번 여름 이적시장에서 맨유에서 인터 마이애미로의 이적이 곧 마무리될 것이라고 전했다. 유럽 이적 전문가로 유명한 파브리시오 로마노는 카세미루의 마이애미 이적은 '최종 단계'에 접어들었으며 곧 완료될 것으로 보인다고 자신의 SNS를 통해 21일 밝혔다.

맨유와 작별하는 카세미루 가족 AFP

앞서 만 34세의 베테랑 미드필더인 카세미루는 이번 시즌 중반, 이번 2025~2026시즌이 종료되고 계약이 끝나면 맨유를 떠날 것이라고 발표한 바 있다. 맨유 팬들이 '한 시즌 만 더 함께 뛰어달라'고 애원을 했지만 카세미루는 공개한 대로 계약 만료와 함께 올드 트래포드를 떠나기로 마음을 굳혔다. 이후 그의 다음 둥지를 두고 소문이 무성했다. 인터 마이애미, LA FC, 사우디아라비아 슈퍼리그, 이탈리아 세리에A 등이 거론됐다. 가장 유력한 설은 데이비드 베컴이 공동 구단주인 인터 마이애미가 그를 세르히오 부스케츠의 대체자로 영입하려 한다는 움직임이었다. 카세미루는 미국 무대에서 메시와 함께 뛰기를 원했다고 한다.

카세미루는 이번 시즌 35경기에 출전해 9골-2도움을 기록하며 맨유 입단 이후 최고의 퍼포먼스를 보였다. 그는 오는 25일 브라이턴과의 리그 최종 원정 경기를 끝으로 맨유와 작별한다. 카세미루는 지난 17일 홈에서 벌어진 노팅엄과의 리그 경기에서 3대2로 승리한 후 홈팬들 앞에서 작별의 인사를 했다. 당시 카세미루의 가족이 함께 참석해 감동적인 이별의 시간을 만들었다.

카세미루와 그의 아내 EPA

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맨유는 이미 이번 시즌 목표를 달성했다. 한 경기를 남긴 가운데 승점 68점으로 3위 그리고 다음 시즌 유럽챔피언스리그 진출권을 따냈다. 지난 1월 전격 경질된 아모림 감독 이후 임시 감독으로 부임한 마이클 캐릭은 맨유는 완전히 다른 팀으로 변모시켰다. 맨유 구단은 캐릭과 정식 감독 계약 합의를 마친 가운데 공식 오피셜 발표 만을 남겨두고 있다고 한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com