Advertisement
광고 닫기

'놀랍다! 44년 만에 유럽 챔피언' 애스턴 빌라 유로파 우승! 프라이부르크 3-0 완파..에메리 감독 통산 5번째 정상 등극

우스 트로피에 키스하는 에메리 감독 로이터
우스 트로피에 키스하는 에메리 감독 로이터
우승 세리머니 중인 애스턴빌라 선수들 AFP
우승 세리머니 중인 애스턴빌라 선수들 AFP

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 애스턴 빌라가 유로파리그 우승을 차지했다. 스페인 출신 명장 애스턴 빌라 우나이 에메리 감독은 이 대회에서 다섯번째 우승 트로피를 들어올렸다.

애스턴 빌라가 21일(한국시각) 튀르키예 이스탄불 베식타시 파크에서 벌어진 프라이부르크(독일)와의 2025~2026시즌 유로파리그 결승전서 유리 틸레만스와 에밀리아노 부엔디아의 환상적인 두 골과 모건 로저스의 쐐기골에 힘입어 3대0 승리하며 1996년 리그컵 이후 30년 만에 첫 챔피언 트로피를 들어올렸다. 이번 우승은 애스턴 빌라가 1982년 유러피언컵을 들어 올린 이후 44년 만에 첫 유럽 대륙 대회 트로피이기도 하다. 스페인 출신 에메리 감독은 2014년부터 2016년까지 스페인 세비야에서 3연속, 2019년 비야레알(스페인)에서, 그리고 이번에 애스턴 빌라에서 다섯 번째 유로파리그 정상에 올랐다. 에메리 감독 보다 유로파에서 더 많은 우승을 차지한 사령탑은 없다.

우승 세리머니 중인 애스턴빌라 선수들
우승 세리머니 중인 애스턴빌라 선수들

애스턴 빌라는 이번 시즌 놀라운 성공을 보여주었다. 2022년 애스턴 빌라에 합류한 에메리 감독은 제한된 자금으로 팀을 이끌면서도 프리미어리그 톱5 진입을 확보했고, 또 유럽대항전에서 우승 트로피를 차지했다. 애스턴 빌라는 이번 대회 토너먼트에서 릴, 볼로냐, 그리고 같은 프리미어리그 노팅엄을 상대로 승리를 거둔 뒤, 결승에서 프라이부르크를 3골차 클린시트로 녹다운시켰다.

애스턴 빌라의 에이스 존 맥긴과 올리 왓킨스는 이번 대회에서 나란히 5골을 터뜨리며 팀내 최다 득점자로 우승의 일등공신이 됐다. 부엔디아는 12경기에 출전해 4골-6도움을 기록했다.

아마두 오나나 로이터
아마두 오나나 로이터

에메리 감독은 부임 후 2023~2024시즌에 애스턴 빌라를 4위로 이끌며 유럽챔피언스리그에 진출시켰고, 2024~2025시즌에는 6위로 이번 시즌 유로파리그 출전 자격을 얻었다. 애스턴 빌라는 2026~2027시즌 챔피언스리그로 복귀한다.

애스턴 빌라의 이번 유로파리그 우승으로 인해, 애스턴 빌라가 5위로 프리미어리그 시즌을 마칠 경우 6위 팀도 챔피언스리그 진출 자격을 받을 수 있게 됐다. 현재 순위라면 6위 본머스(승점 56), 7위 브라이턴(승점 53)이 유럽 최고의 대회에 합류할 수 있는 가능성이 생겼다. EPL 최종전은 오는 25일 열린다. 본머스는 노팅엄 원정, 브라이턴은 맨체스터 유나이티드와 홈 경기를 남겨두고 있다.


노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement