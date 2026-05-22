홍명보호 합류 전 마지막 리그 경기 나서는 손흥민, 첫째는 부상 조심-둘째는 골

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]첫째는 부상 조심, 둘째는 골이다.

Advertisement

대한민국 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 2026년 북중미월드컵 소집 전 마지막 리그 경기를 치른다. LA FC는 25일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 시애틀 사운더스와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 15라운드를 치른다. MLS 3연패, 북중미 챔피언스컵 포함 4연패 늪에 빠진 LA FC는 승점 21점(6승3무5패)으로 서부 컨퍼런스 7위에 머물러 있다.

역시 눈길은 손흥민에게 쏠린다. 손흥민은 이날 경기 후 홍명보호의 사전 캠프가 차려진 미국 유타주 솔트레이크시티로 이동한다. 북중미월드컵 최종엔트리에 이름을 올린 그는 4번째 월드컵을 앞두고 있다. 홍명보 국가대표팀 감독, 황선홍 대전 감독, 이운재 베트남 코치와 함께 한국인 월드컵 최다 출전 기록을 세운 손흥민은 이번 월드컵에서 '라스트 댄스'를 꿈꾼다. 10년간 뛰었던 토트넘을 떠나 미국에 새 둥지를 튼 것도 북중미월드컵 때문이었다.

첫 시즌 13경기에서 12골-4도움을 기록하며 미국을 폭격한 손흥민은 올 시즌 다소 주춤한 모습이다. 단 2골에 그쳤다. 리그에서는 아직 득점이 없다. 달라진 역할의 영향이 크다. 그는 올 시즌 해결사보다는 도우미 역할을 하고 있다. 20경기에서 무려 16개의 도움을 기록 중이다. 리그에서도 9개로 도움 선두를 달리고 있다. 홍 감독의 신뢰는 변함이 없다. 그는 최종엔트리 공개 후 "손흥민이 득점을 하지 못하는 것에 대해선 LA에서 직접 확인을 해보니, 공격수 밑에서 뛰다 보니 찬스가 많이 오지 않는 이유가 크더라"고 분석했다.

Advertisement

물론 골을 더 기대하고 있다. 홍 감독은 "도움보다는 득점에 특성화되어 있는 선수인 만큼 득점하는 역할에 기대를 걸고 있다"며 "손흥민이 지금까지 해왔던 대로 잘 해줄 거라고 생각한다"고 했다. 손흥민은 이번 대표팀 명단에서도 공격수로 분류됐다. 최전방 출전이 유력하다. 아무리 역할을 바꿔준다고 하더라도, 골은 습관이자 흐름이다.

Advertisement

그래서 이번 경기가 중요하다. 최근 마르크 도스 산토스 LA FC 감독은 손흥민을 원톱으로 활용 중이다. 제로톱에 가깝게 뛰며 2선까지 내려가는 상황이 많지만, 기회가 오면 슈팅으로 연결해야 한다. 올 시즌 손흥민의 기대득점은 2.64에 불과하다. 일단 시도 자체를 많이 할 필요가 있다. 그래야 수비를 맞고라도 들어갈 수 있다. 대표팀 합류 전 골 가뭄을 씻는다면 이보다 더 좋을 수 없다. 월드컵에서 골에 대한 기대감을 더 높일 수 있다. 손흥민은 앞서 세 번의 월드컵에서 3골을 기록 중인데, 1골만 추가하면 한국인 월드컵 최다골 기록도 세우게 된다.

골보다 가장 중요한 것은 역시 부상에 노출되지 않는 것이다. 손흥민은 4년 전 카타르월드컵을 앞두고 안와골절로 쓰러졌다. 수술까지 받은 그는 놀라운 회복력을 보이며 월드컵에 나섰다. '마스크 투혼'을 발휘한 손흥민은 포르투갈과의 조별리그 3차전(2대1 승)에서 황희찬(울버햄튼)의 결승골을 도우며, 기적 같은 16강행을 이끈 바 있다.

Advertisement

지금은 또 다르다. 체코와의 1차전까지 20일밖에 남지 않은 만큼, 회복할 시간이 없다. 무조건 다치지 않아야 한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com