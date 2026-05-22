"모두 다 같은 리더 아니다" 토트넘 버리고 떠난 손흥민 후계자...데 제르비 감독 입장 발표 "토트넘 팬 실망 100% 이해"

사진=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]크리스티안 로메로의 행동에 대해서 로베르토 데 제르비 감독도 입장을 전했다.

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토트넘은 오는 25일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 에버튼과 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종전을 치른다. 토트넘은 에버튼과의 경기 결과에 따라서 EPL 잔류 혹은 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 강등 여부가 결정된다.

토트넘 역사상 제일 중요한 경기 중 하나가 될 경기인데, 주장이 팀을 떠났다. 영국 기브미 스포츠를 비롯한 복수 매체는 21일 '토트넘의 수비수 로메로가 이번 시즌 가장 중요한 경기인 일요일 에버튼과의 경기에 모습을 드러내지 않을 것으로 알려졌다'고 보도했다.

매체는 '로메로는 토트넘의 경기 대신 자신의 고향 팀인 벨그라노가 리버 플레이트와 맞붙는 결승전을 보기 위해 아르헨티나로 향할 것으로 보인다. 토트넘 팬들에게는 로메로가 경기장에 오지 않는다는 사실이 큰 충격으로 다가올 것이다. 현재 로메로는 부상 중이라 경기에 뛸 수는 없지만, 그렇다고 해서 그가 경기장에 오지 않는 것이 옳은 결정이라고 보기는 어렵다'고 지적했다.

주장이 강등 결정전에서 자리를 비웠다는 이유는 도대체 무엇일까. 데 제르비 감독은 22일 진행된 사전 기자회견에서 "로메로는 의료진과 대화를 나누었다. 아르헨티나 국가대표팀 의료진과 함께 재활을 마무리하기 위해 아르헨티나로 가기로 함께 결정했다. 우리는 지난주에 이야기를 나눴다. 그는 나와 함께할 때 항상 우리와 함께 있고 싶다는 열망을 보여주었다. 그는 부상을 당한 상태"고 설명했다.

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토트넘과 함께 있겠다는 열망을 말했다는 선수가 리그 최종전을 앞두고 아르헨티나로 날아갔다는 게 쉽게 납득이 가지 않는 상황이다. 앞뒤가 다른 행동을 우선했다고 볼 수 있다.

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데 제르비 감독은 "난 바보가 아니다. 만약 어떤 선수가 구단보다 자기 자신을 먼저 생각한다고 판단된다면, 나는 이전과 똑같은 태도로서 그를 대할 수 없을 것이다. 하지만 로메로에 대해서는 아무 말도 할 수 없다. 왜냐하면 그는 내가 시작했을 때부터 지금까지 나에게 항상 올바르게 행동해 왔기 때문"이라며 로메로를 질책하지는 않겠다고 설명했다.

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그러면서도 "모든 리더가 다 같은 것은 아니다. 벤 데이비스는 나와 이야기를 나누었고, 오늘 우리와 함께 머물 수 있는지 물었으며, 호텔에서 팀 동료들과 함께 팀에 남아있기를 원했다. 하지만 로메로는 월드컵을 준비하고 있다"고 데이비스와 로메로를 단적으로 비교했다. 누가 봐도 팀을 위해서는 데이비스의 행동이 더욱 주장처럼 보이는 게 사실이다.

월드컵이 코앞으로 다가온 것도 중요하지만 로메로는 토트넘의 주장이다. 아르헨티나의 월드컵 첫 경기는 다음달 17일. 아직 3주가 넘게 남았다. 로메로의 행동을 팬들이 쉽게 이해할 수 없는 이유다. 데 제르비 감독도 토트넘 팬들의 실망을 "100% 이해한다"고 대답했다.