[오피셜]초대형 경사! 마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 정식 감독 부임…"다시 한번 영광 위해 경쟁할 자격 있어"

마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독. 사진=맨체스터 유나이티드

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[스포츠조선 강우진 기자]마이클 캐릭이 맨체스터 유나이티드의 정식 감독 자리에 앉았다.

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맨유는 22일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '캐릭은 오는 2028년까지 남자 1군팀 감독으로 계속 팀을 이끌게 됐다'고 발표했다.

캐릭은 지난 1월 감독 맨유 감독직을 맡았다. 부임 후 첫 두 경기에서 맨체스터 시티와 아스널을 상대로 승리를 거둔 뒤 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이달의 감독상을 수상했다. 그는 최근 16경기에서 11승을 이끌며 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 진출을 확정 지었다. 또한 부임 이후 EPL에서 가장 많은 승점을 획득했다.

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캐릭은 맨유의 황금기인 알렉스 퍼거슨 감독 시절 선수로 뛰었다. 464경기에 출전하며 EPL 5회 우승, FA컵 우승, 리그컵 2회 우승, UEFA 챔피언스리그 우승, UEFA 유로파리그 우승 등을 경험했다.

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캐릭 감독은 "20년 전 이곳에 처음 왔던 순간부터 나는 맨유에게 마법같이 끌렸다"며 "이 팀을 이끄는 일은 내게 엄청난 자부심을 안겨준다"고 말했다. 이어 "지난 5개월 동안 선수단은 우리가 요구하는 결단력과 단결력 등을 보여줬다"고 덧붙였다.

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또 캐릭 감독은 "이제는 다시 함께 앞으로 나아갈 시간이고, 목표 의식을 가져야 한다"며 "맨유와 우리의 팬들은 다시 큰 영광을 위해 경쟁할 자격이 있다"고 전했다.

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맨유는 캐릭이 임시 감독으로 보여준 성과를 긍정적으로 평가했고, 이 같은 결정을 내렸다.

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제이슨 윌콕스 맨유 풋볼 디렉터는 "캐릭은 우리 팀을 계속 이끌 기회를 충분히 받을 자격이 있다"며 "그가 이 역할을 수행하는 동안 우리는 경기장 안에서 긍정적인 결과를 봤다"고 평가했다.

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또 윌콕스 디렉터는 "클럽을 다시 UEFA 챔피언스리그로 이끈 캐릭의 업적은 결코 과소평가돼선 안 된다"며 "그는 선수단과 끈끈한 관계를 형성했고, 훈련장과 라커룸 안에서 우리가 만들어 나가고 있는 승리하는 습관을 만드는 데 기여하고 있다"고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com