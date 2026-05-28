62년만 역사에 남을 파격 이적! 맨유, 리버풀 MF 영입 추진…전력보강 '물불 안가린다'→캐릭 감독 대체 리스트 확보

알렉시스 맥알리스터. 사진=풋볼익스프레스

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 노스웨스트 지역 라이벌인 리버풀의 미드필더 알렉시스 맥알리스터 영입을 노린다.

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영국 기브미스포츠는 28일(한국시각) '맨유가 라이벌인 리버풀 소속 미드필더 영입을 추진하는 충격적인 움직임을 고려하고 있다'고 보도했다.

잉글랜드 프리미어리그 대표적인 라이벌 관계인 양팀이기에 리버풀과 맨유 사이에서 선수가 이동하는 일은 매우 드물다. 실제로 양 팀 사이에서 직접 이적한 사례는 지난 1964년 이후 한 번도 없었다. 올해 이적이 이뤄진다면 62년만에 양팀간 직접 이적이 이뤄지는 셈이다.

맨유는 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 참가를 준비하며 이번 여름 이적시장에서 전력 보강을 원하고 있다. 그러나 리버풀이 선수를 내주는 데 동의하도록 설득하는 것은 결코 쉬운 일이 아니기 때문에, 다른 타깃으로 방향을 돌릴 가능성도 존재한다.

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미드필더 보강은 맨유의 최우선 과제이며, 이번 여름 여러 명의 미드필더가 팀에 합류할 가능성도 있다. 맨유가 노리던 엘리엇 앤더슨은 맨유보다 맨체스터 시티 이적 가능성이 더 크다. 이 때문에 마이클 캐릭 맨유 감독도 사실상 영입 경쟁에서 물러난 상태다.

EPA연합뉴스

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그럼에도 불구하고 맨유는 중원 강화를 위해 여러 타깃을 계속 검토하고 있다. 월드클래스 미드필더로 알려진 맥알리스터 영입은 리버풀과의 관계 때문에 실현 가능성은 매우 적을 수 있다. 맨유는 이에 따른 대체 후보 리스트를 준비해둔 상태다.

매체는 '맨유는 미드필더 보강 작업을 빠르게 진행하고 있다'며 '아탈란타의 미드필더 에데르송 영입에 대해 완전 합의에 도달했다는 주장도 나오고 있다'고 전했다.

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또 다른 타깃은 뉴캐슬 유나이티드 소속 미드필더 산드로 토날리다. 그 역시 맨유 이적에 가까워지고 있으며, 이적이 임박했다는 이야기도 전해졌다. 맨유는 시즌 종료 이후 곧바로 선수단 보강 작업에 착수했다. 이번 여름 이적시장에서 매우 적극적으로 움직이고 있다. 맨유와 리버풀간 역사적인 이적이 이뤄질지 관심이 집중된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com